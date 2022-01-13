核酸检测注意事项有哪些？一起来“预习”

明日，我市将在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测。参加全员核酸检测，有哪些注意事项？我们来“预习”一下。

明日，我市将在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测。参加全员核酸检测，有哪些注意事项？我们来“预习”一下。 明日，我市将在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测。参加全员核酸检测，有哪些注意事项？我们来“预习”一下。 哪些人需要采样 涧西区(含原高新区) 西工区 老城区 瀍河区 洛龙区(含原龙门园区、原伊滨区佃庄镇) 区域内所有居民 本地常住人口 暂住人口 临时流动人口 外籍人口等 哪些人不用采样 25日8时前24小时内做过核酸检测或48小时内接种过新冠疫苗的人员不用采样，但必须提前向所在村(社区)报备 行动不便等特殊人员怎么采样 提前向所在村(社区)报备，由流动采样点采集人员上门采样 采样方式 ●口咽拭子 在采样时，采集人员将一根像棉签一样的拭子伸进被采集者的口腔，越过舌根，在两侧扁桃体和咽后壁上擦拭 下一页 尾页 [1] [2]