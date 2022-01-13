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核酸检测注意事项有哪些？一起来“预习”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 08:36

　　明日，我市将在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测。参加全员核酸检测，有哪些注意事项？我们来“预习”一下。

　　哪些人需要采样

　　涧西区(含原高新区)

　　西工区

　　老城区

　　瀍河区

　　洛龙区(含原龙门园区、原伊滨区佃庄镇)

　　区域内所有居民

　　本地常住人口

　　暂住人口

　　临时流动人口

　　外籍人口等

　　哪些人不用采样

　　25日8时前24小时内做过核酸检测或48小时内接种过新冠疫苗的人员不用采样，但必须提前向所在村(社区)报备

　　行动不便等特殊人员怎么采样

　　提前向所在村(社区)报备，由流动采样点采集人员上门采样

　　采样方式

　　●口咽拭子

　　在采样时，采集人员将一根像棉签一样的拭子伸进被采集者的口腔，越过舌根，在两侧扁桃体和咽后壁上擦拭

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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