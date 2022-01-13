核酸检测注意事项有哪些？一起来“预习”

明日，我市将在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测。参加全员核酸检测，有哪些注意事项？我们来“预习”一下。
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哪些人需要采样
涧西区(含原高新区)
西工区
老城区
瀍河区
洛龙区(含原龙门园区、原伊滨区佃庄镇)
区域内所有居民
本地常住人口
暂住人口
临时流动人口
外籍人口等
哪些人不用采样
25日8时前24小时内做过核酸检测或48小时内接种过新冠疫苗的人员不用采样，但必须提前向所在村(社区)报备
行动不便等特殊人员怎么采样
提前向所在村(社区)报备，由流动采样点采集人员上门采样
采样方式
●口咽拭子
在采样时，采集人员将一根像棉签一样的拭子伸进被采集者的口腔，越过舌根，在两侧扁桃体和咽后壁上擦拭
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