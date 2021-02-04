22日，河南省第二批3家省实验室和13家省中试基地、15家产业研究院集中揭牌。其中，龙门实验室成为洛阳首家省实验室。

洛阳首家省实验室龙门实验室揭牌

我市1家省中试基地、3家省产业研究院同步揭牌

江凌出席揭牌仪式并到龙门实验室调研 樊会涛、徐衣显参加

22日，河南省第二批3家省实验室和13家省中试基地、15家产业研究院集中揭牌。其中，龙门实验室成为洛阳首家省实验室。

市委书记江凌在洛阳分会场出席揭牌仪式，并深入河南科技大学察看龙门实验室规划建设情况，参观新材料与智能装备制造成果展，主持召开座谈会研究龙门实验室建设运营工作。

江凌指出，重塑实验室体系是省委省政府实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略的一项重要举措。要把龙门实验室建设作为洛阳坚持创新引领发展的一件大事要事，倾全市之力打造面向市场、紧贴产业的综合性科技创新平台，以平台聚人才、聚资本，加快构建平台、人才、资本良性互动的创新体系。

江凌强调，要加快推动龙门实验室高效运行，按照新型研发机构建设标准，尽快组建有市场化运作经验的实验室运营团队，有效整合产学研资源，切实找准实验室与洛阳重点产业发展的契合点，依托平台优势，在全国全球聚合创新资源，抓好协同创新攻关，更好助推科研成果转化和市场化运作。要加强资源统筹配置，优化体制机制，完善制度章程，提高科学决策水平，促进龙门实验室与产业研究院、中试基地等协同创新，形成创新引领发展的聚合力量。要精准确定研究课题，聚焦国家“卡脖子”工程，面向河南、洛阳产业发展需求，瞄准市场未来发展趋势，真正把创新落到产业上，为创新引领产业升级提供有力支撑。要坚持一流标准，学习借鉴先进经验做法，组建一流科研团队，提供良好实验条件、中试条件，做好经费和环境保障，积极争取国家、省政策资金支持，为龙门实验室建设运行提供良好服务保障。河南科技大学作为龙门实验室牵头单位，要围绕落实立德树人根本任务，持续加快构建完善学院书院双轨并行的育人体系、以教学科研为核心的学术体系、基于产业发展需求的学科体系和大部制改革下的治理体系，积极争创“双一流”，更好服务洛阳经济社会发展。

中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛在洛阳分会场出席揭牌仪式并发言，介绍龙门实验室总体情况。龙门实验室由河南科技大学、郑州大学牵头组建，依托洛阳市及河南省科学院、中信重工等相关单位参与建设。该实验室将围绕国家“制造强国”战略，聚焦新材料与智能装备领域重大需求，重点在智造基础、先进材料、高端基础件、智能系统、成套装备等智能装备领域五方面开展基础性、前沿性技术研究，建设成为引领产业发展的重大科技创新平台。

此次集中揭牌活动中，依托中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司建设的河南省先进高温材料中试基地，以及由中钢洛耐科技股份有限公司牵头的河南省高温新材料产业研究院、由普莱柯生物工程股份有限公司牵头的河南省动物疫苗与药品产业研究院、由洛阳LYC轴承有限公司牵头的河南省高端轴承产业研究院同时揭牌。

市领导徐衣显、侯占国、魏世忠、任丽君等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 白云飞)