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省委第三生态环境保护督察组洛阳市见面会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.27 20:02

省委第三生态环境保护督察组洛阳市见面会召开
江凌、朱焕然、张兴辽、徐衣显出席

　　2月27日，省委第三生态环境保护督察组洛阳市见面会召开。督察组组长、省政协副主席朱焕然代表省委生态环境保护督察组讲话。市委书记江凌作表态发言。

　　朱焕然指出，建立并实施生态环境保护督察制度，是习近平总书记亲自倡导、亲自推动的重大改革举措。实施省级生态环境保护督察，是省委省政府贯彻落实习近平生态文明思想、实现高质量发展的重大制度安排。洛阳市各级党委政府和有关部门要提高政治站位，深刻认识省委开展生态环境保护督察的重大意义，进一步把思想和行动统一到中央要求和省委省政府决策部署上来，与督察组同心协力，共同完成好此次督察任务。

　　朱焕然表示，这次督察将严格按照省委省政府要求，在统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展大前提下，立足服务“六稳”“六保”工作大局，重点督察市县两级党委政府贯彻落实习近平生态文明思想的情况，贯彻落实党中央、国务院及省委省政府生态文明建设和生态环境保护决策部署的情况，推进落实生态环境保护党政同责和一岗双责的情况等。督察组将突出目标导向、问题导向、结果导向，坚持精准、科学、依法督察，强化跟踪问效，推动生态环境保护督察向纵深发展，达到发现问题、提高认识、教育干部、解决问题的目标，为洛阳加快建强副中心、形成增长极提供有效助力。希望洛阳市积极支持配合督察组工作，确保省委生态环境保护督察各项工作有力开展，在建立健全生态补偿机制等方面探索更多可推广可复制的经验做法，为建设美丽河南作出新的更大贡献。

　　江凌代表市委市政府对督察组来洛开展工作表示欢迎。他指出，这次督察既是对洛阳生态环境保护的“全面体检”“精准把脉”，也是对洛阳生态文明建设和环境保护工作的悉心指导和有力帮助。近年，洛阳各级党委政府深刻领悟习近平生态文明思想，深刻领悟以习近平同志为核心的党中央对生态环境问题的“零容忍”态度，认真落实省委省政府部署要求，以最坚决的态度、最有力的举措，不断提升生态文明建设水平。同时，我们也清醒认识到，洛阳生态文明建设还存不少短板和弱项。洛阳市委市政府将始终牢记“国之大者”，树牢生态文明理念，从讲政治的高度不断深化对生态环境保护工作的认识，坚决守牢生态环境保护底线，推进生态环境质量持续改善。我们将坚决把配合生态环境保护督察作为一项重大政治任务，以此次省委生态环境保护督察为契机，进一步加强组织领导，担起主体责任，坚持标本兼治，既要确保督察发现和交办的问题逐一整改销号，更要坚定不移走绿色发展之路，持续推动产业结构调整、发展方式转变，加快实现转型发展高质量发展。

　　督察组副组长、省政协人口资源环境委员会副主任张兴辽主持会议，督察组总协调人、省委生态环境保护督察专员丁晓阳，市领导徐衣显、孙延文等出席见面会。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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