9日，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第二次全体会议召开，深入贯彻习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神，认真落实十一届省纪委二次全会部署要求，总结2021年全市纪检监察工作，部署2022年主要任务，一以贯之全面从严治党、推进自我革命，着力建设持久风清气正的政治生态，为洛阳现代化建设提供坚强政治保证。

十二届市纪委二次全会召开

一以贯之全面从严治党推进自我革命

为洛阳现代化建设提供坚强政治保证

江凌讲话 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭出席

9日，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第二次全体会议召开，深入贯彻习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神，认真落实十一届省纪委二次全会部署要求，总结2021年全市纪检监察工作，部署2022年主要任务，一以贯之全面从严治党、推进自我革命，着力建设持久风清气正的政治生态，为洛阳现代化建设提供坚强政治保证。

市委书记江凌出席会议并讲话。徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭等出席会议。

江凌指出，习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话，深刻总结新时代党的自我革命的成功实践，精辟概括对建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党的规律性认识，对把全面从严治党向纵深推进、迎接党的二十大胜利召开作出战略部署，是推进新时代党的建设新的伟大工程的基本遵循，是纪检监察工作高质量发展的行动指南。各级各部门要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，准确把握全面从严治党、推进自我革命的总体要求。要突出坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，真正弄清总书记和党中央在关心什么、强调什么，不折不扣贯彻落实总书记和党中央的部署要求，确保总书记和党中央部署要求在洛阳落地生根。要突出深化系统治理，坚持把思想建设作为党的基础性建设，坚持从作风建设抓起，坚持纪在法前、纪严于法，着力建设持久风清气正的政治生态。要突出“治已病”与“治未病”相统一，在刮骨疗毒“治已病”的同时，把防微杜渐“治未病”摆在更加突出的位置，严肃党内政治生活，加强常态化监督，精准运用监督执纪“四种形态”，将惩的震慑与治的长效结合起来，夺取全面从严治党更大战略性成果。要突出坚持“严”的主基调与激励干部干事创业相统一，把坚持“严”的主基调作为基本要求，把激励干部干事创业作为内在要求，树立鲜明的用人导向、形成科学的激励导向、把握正确的执纪导向，营造干事创业的浓厚氛围，更好发挥监督执纪的正向引导激励作用。

江凌指出，过去一年，市委认真落实新时代党的建设总要求，坚定扛起管党治党政治责任，大力支持市纪委监委聚焦主责主业，坚持把政治建设摆在首位、把思想建设落到实处、把作风建设引向深入、把反腐败斗争进行到底、把激励干部担当作为抓得更实更有效，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，为“十四五”开好局起好步提供了坚强保证。同时也要清醒地看到，我们在全面从严治党上还存在不少问题。要深刻认识党风廉政建设和反腐败斗争呈现出的隐形变异问题日益凸显、干部贪腐年轻化日益凸显、“两高”干部贪腐日益凸显、“冷衙门”贪腐日益凸显等新的阶段性特征，坚决扛牢全面从严治党、推进自我革命的重大责任，推动全面从严治党向纵深发展。

江凌强调，要切实抓好全面从严治党、推进自我革命的重点任务，毫不动摇把党建设得更加坚强有力。

要着力巩固拓展党史学习教育成果。建立健全党史学习教育常态化长效化制度机制，引导广大党员干部不断从百年党史中汲取政治营养和智慧力量，在巩固拓展党史学习教育成果中坚定理想信念、砥砺初心使命、弘扬优良传统。

要持续推进政治监督具体化常态化。聚焦学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示和党中央决策部署，确保习近平总书记重要指示要求到哪里、党中央决策部署到哪里、监督检查就跟进到哪里。完善习近平总书记重要批示全链条闭环式办理工作机制，严格落实政治要件办理机制，对贯彻落实打折扣、做表面文章的坚决从严查处。

要锲而不舍纠“四风”树新风。严肃查处顶风违纪行为和“四风”隐形变异问题，更多采用“四不两直”方式开展常态长效督查，大力整治以填表、留痕为主的形式主义考核。持续树立新风正气，结合“能力作风建设年”活动，引导广大党员干部把心思和精力用在推动发展、造福群众上。领导干部要带头严格自律，倡树良好作风，重视家教家风，带动全市政治生态更加风清气正、健康向上。

要坚定不移深化反腐败斗争。紧盯政治问题和经济问题交织的腐败案件，持续从严惩处不收敛不收手行为，加强对党中央明确部署的重点领域腐败治理，确保发现一起、查处一起，绝不手软、绝不姑息。集中纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等群众反映强烈的突出问题，加大对巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴政策落实情况和投资密集、资源密集领域的监督力度，结合“三清两建”持续推进扫黑除恶、打伞破网，推动反腐为民、反腐惠民取得更大成效。

要有力有效激励干部干事创业。坚持鲜明的用人导向、科学的激励导向、正确的执纪导向，健全容错纠错机制，统筹用好各类问责手段，完善澄清保护机制，推动形成激浊扬清、干事创业的良好政治生态。

要加强对年轻干部的教育管理监督。各级党委(党组)、纪检监察机关要把加强对年轻干部的教育管理监督摆上突出位置，教育引导年轻干部对党忠诚老实、坚定理想信念、牢记初心使命、正确对待权力、严守纪法规矩。强化思想政治教育，注重抓常抓细抓长，引导年轻干部加强政治理论学习、提升政治素养，立志做大事、做实事、做好事。

要不断完善权力监督制度和执纪执法体系。统筹用好各类监督手段，重点监督“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权等情况，确保权力始终在正确轨道上运行。今年，市县乡人大、政府换届和市县政协换届将陆续展开，要坚持党管干部原则不动摇，坚持教育在先、警示在先、预防在先，严把政治关、廉洁关，确保换届风清气正、平稳有序。

要全面加强纪检监察干部队伍建设。全市纪检监察干部要坚决避免特权思想，以更高标准、更严纪律要求自己，主动接受党内和社会各方面监督，始终做党和人民的忠诚卫士。

市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议，并代表市纪委常委会作题为《解放思想，改革创新，奋力推动纪检监察工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化强市提供坚强保障》的工作报告。

会议以视频的形式召开。副市级以上领导，市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市委各部委、市直各单位、各人民团体党组(党委)主要负责同志、市级领导所在单位常务副职，市属企业和高等院校党委(党组)主要领导等在市主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李三旺)