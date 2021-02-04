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用“IP”塑造品牌影响力（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.12.14 08:19

　　288个城市，位列第27；地级市百强榜，入围前十！《中国城市品牌影响力报告(2021)》发布，洛阳“存在感”引发关注。洛阳何以脱颖而出？这份由中国社会科学院财经战略研究院出品的报告，点出了一个关键词——“IP”。

　　正如报告分析的那样，城市品牌影响力的提升，既有赖“一带一路”、国家中心城市等国家战略的加持，也有赖“双创”“IP传播”“城市故事”等指标的带动。报告特别指出，排名中段的城市“多数是城市网红传播和IP传播的受益者”，并作出“IP传播已开始成为带动中西部地区发展……的重要品牌战略途径”的判断。这样的结论，对洛阳无疑有着很强的针对性和指导性。

　　“IP”，这个英文缩写，意指那些有着很高商业价值和生命力，具有跨媒介运营潜力和影响力的内容。现实中，从走上荧屏的《西游记》《蜘蛛侠》，到深受小朋友喜爱的卡通形象“Hello Kitty”，都称得上是“经典IP”。一定程度上讲，它既是一种文化符号，也是一种“软实力”。比如日本熊本县，凭借精心打造的“熊本熊”这一“顶级IP”，一举打响了知名度，实现从落后农业县到著名旅游县的华丽变身。

　　有人说，互联网时代，无论企业还是城市，“品牌IP化”是俘获年轻人的不二法门。几乎每个优质“IP”，都承载着一段故事、一种情感，这对于更注重互动体验的年轻人来说，无疑有着更大吸引力。就像河南卫视的奇妙夜系列，之所以频频出圈，既缘于“创意+声光电”的惊艳演绎，也缘于节目塑造的“唐宫小姐姐”“水下洛神”“龙门金刚”等“IP”形象，呼应了年轻人对新国潮的偏爱，进而在全网获得裂变式传播，赢得口碑与流量“齐飞”。

　　从“挖掘文化IP资源”到“打造城市IP”，再到“做强隋唐洛阳城文化IP”，综观洛阳最近对文旅工作的部署，“IP”堪称高频词。我们要打造“盛世隋唐”等一批立得住、叫得响、传得开的知名文旅品牌，必须依托丰厚的文化家底，以更多“IP”塑造品牌影响力，让洛阳成为更耀眼的存在。(张庆旭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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