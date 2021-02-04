徐衣显：高质量创建全国法治政府建设示范市 把新时代法治政府建设不断向纵深推进

《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》(以下简称《纲要》)为新时代法治政府建设明确了目标、划出了重点。洛阳市深入学习贯彻习近平法治思想，以创建全国法治政府建设示范市为契机，抓住重点关键，深化改革创新，加快建设高水平的法治政府。

《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》(以下简称《纲要》)为新时代法治政府建设明确了目标、划出了重点。洛阳市深入学习贯彻习近平法治思想，以创建全国法治政府建设示范市为契机，抓住重点关键，深化改革创新，加快建设高水平的法治政府。

筑牢党的领导“主心骨”，健全体系化依法行政制度。党的领导是我国社会主义法治之魂。始终坚持政治引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把习近平法治思想作为法治政府建设的根本遵循，把党的领导贯穿到法治政府建设的全过程各方面，完善依法行政制度体系，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。认真落实“1543”(即一个意见、五项制度、四合审查、三会两评)政府立法机制，健全立法前评估、立法风险防范和征求意见机制，推进《洛阳市志愿服务管理办法》等“小切口”“小快灵”立法，增强立法针对性、系统性、操作性。压实党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责，完善市政府常务会议定期学法制度，领导干部带头学法尊法守法用法，以“关键少数”带动“绝大多数”，推动形成全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的意识和氛围。

下好优化环境“先手棋”，推进系统化“放管服效”改革。法治是最好的营商环境。坚持把深化“放管服效”改革作为优化营商环境的“先手棋”和法治政府建设的突破口，在全国率先推行“多证集成、一照通行”，在全省率先实现“双随机、一公开”监管全覆盖，全面推开“一窗办理、一网通办、一日办结、一照通行、一次办成”的“五个一”模式，企业开办实现“一日办结”“零收费”，持续推动全链条优化审批、全过程公正监管、全周期提升服务，着力打造全国一流、全省领先的市场化法治化国际化营商环境，让更多企业家用“脚”为洛阳投票。

抓紧行政决策“关键环”，落实程序化行政决策机制。行政决策是依法行政的“第一粒扣子”。认真落实《重大行政决策程序暂行条例》，严格落实行政决策程序规定，以程序正当保证行政决策科学民主依法，确保决策高质高效。在全省率先全面推行政府法律顾问制度。全面推行行政规范性文件合法性审核机制，规范市政府工作规则和市政府常务会议组织程序，完善议题预审机制，做到每一项行政决策都于法有据、程序规范。

增强群众法治获得感，探索特色化行政执法创新。行政执法是群众对法治政府的第一印象。坚持以人民为中心，围绕严格规范公正文明执法，深化行政执法体制改革，努力让人民群众在每一个执法行为中都能看到风清气正，从每一项执法决定中都能感受到公平正义。出台全国首部服务型行政执法政府规章，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，探索具有洛阳特色的服务型行政执法模式。突出事前违法风险防控和非强制性执法手段“两个优先”，建立群众满意度评价指标体系，实行“好差评”“笑脸集赞”机制，做到宽严相济、法理相融。

拧紧应急处突“安全阀”，构建规范化应急管理体系。实践证明，法治是社会治理创新的最优模式。坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，全面提高依法防控、依法治理能力。当前，各类事故隐患和安全风险交织叠加，影响公共安全的因素日益增多，更加迫切需要运用法治思维、法治方式统筹发展和安全，强化底线思维、风险意识，深化应急管理综合行政执法改革，提高应对突发事件的法治化、规范化、制度化水平，助力打造韧性城市。

守牢社会治理“稳定器”，注重多元化调处矛盾纠纷。依法化解社会矛盾纠纷是建设法治政府的应有之义。学好用好“枫桥经验”，构建多元化预防调处化解机制，保障群众合法权益，维护社会和谐稳定。构建行政调解“缓冲带”，用好行政裁决“分流阀”，全面梳理行政裁决事项，稳妥推进行政裁决改革试点，建立体系健全、渠道畅通、公正便捷、裁诉衔接的裁决机制，提升行政裁决能力。畅通行政复议主渠道，将行政复议作为检验依法行政的试金石，深化行政复议体制改革，加强行政复议规范化、专业化、信息化建设。常敲行政应诉“警示钟”，把败诉作为依法行政的最大警示。

坚持监督制约全覆盖，实现常态化权力运行约束。有权必有责，用权受监督，失职要问责，违法要追究。有效整合各类监督力量，构建“上有高压线、下有底线、左右有红线”的常态化监督制约机制，把权力关进制度的笼子里。公开透明促规范，深化基层政务公开标准化规范化建设，用透明度提升公众信任度。建章立制防风险，完善公共资金、土地出让等关键点风险防控机制，推进精准化监督、穿透式监管，从源头上预防和减少腐败发生。政务诚信作表率，将政务诚信作为社会诚信风向标，纳入法治政府建设、文明单位创建考核，创新“全流程、宽领域、有力度、有温度”的信用监管模式，形成信用承诺管理闭环。督查激励提效能，开展政务督查规范年活动，深化“互联网+督查”，发挥督查利剑和激励作用。公众参与聚合力，创新特邀行政执法监督员和营商环境监督员制度，拓展短信、微信等多种监督反馈渠道，搭建“百姓问政”“掌上洛阳”等多个平台。

跑出数智赋能“加速度”，推进数字化法治政府建设。《纲要》指出，要健全法治政府建设科技保障体系，全面建设数字法治政府。加快数字化转型，推动法治政府领域业务信息互联互通、数据资源共享、结果集成应用。做大信息“一朵云”，依托国家大数据新型工业化产业示范基地，完善智慧洛阳云平台，推动全市政务云资源集中调度，加强云资源管理，优化云资源配置，提升整体效率，着力打造“城市大脑”。整合优化“一张网”，推动市县乡村电子政务外网四级全覆盖，打破壁垒，连接孤岛，促进跨部门、跨地区、跨行业“证件联用、信息联通、服务联动”。综合服务“一条线”，建立全国首个12345综合便民服务热线，归并除110、119、120、122等紧急热线外的各类政务服务平台，实现一个号码、全域接诉、“7×24小时”服务。拓展应用“一个码”，在全省率先推出“洛康码”智能健康信息管理系统，筑牢精准防控数字化防线，加快政务服务从“一网通办”向“一码通服”升级。

建设高水平的法治政府，是推进现代化建设的目标所指，是加快高质量发展的现实所需，是保障高品质生活的民生所盼，是实施高效能治理的路径所依。进入新发展阶段，洛阳市将以《纲要》为指导，高质量创建全国法治政府建设示范市，把新时代法治政府建设不断向纵深推进，为开创依法治市新局面提供强有力支撑。（徐衣显）