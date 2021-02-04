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提升房地产市场管理水平 促进行业持续健康发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 08:23

　　昨日，市人大常委会党组副书记、一级巡视员王琰君带领市人大城建环资委员会及市直有关部门负责同志，开展《洛阳市城市房地产市场管理条例》(修订)立法调研。

　　调研组一行先后实地走访建业旭辉尊府、格润明珠花园、碧桂园玖玺台等项目，并召开座谈会，听取意见和建议。

　　王琰君指出，洛阳副中心城市建设全面加速，经济社会发展进入全新阶段，对我市房地产市场管理水平也提出了新的更高要求。要坚持问题导向，深刻认识规划执行不到位、物业服务质量差、政府监管有缺陷等问题，着力提升管理水平，有效促进行业持续健康发展、促进社会和谐稳定。下一步，要切实抓好规划执行，加强规划审批、预售、建设、二手房交易等房地产市场各环节的规范和监管，深入调查研究、摸清问题短板，不断完善制度措施，充分用足用好国家、省相关政策，坚决维护好人民群众切身利益，为“建强副中心、形成增长极”提供有力支撑。(记者 李东慧 通讯员 梁火砺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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