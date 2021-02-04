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泉舜购物中心恢复营业 记者实地探访
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.13 09:26

　　“你好，请扫码登记进入！”昨日上午，在泉舜购物中心北门，准备进商场的市民亮健康码后，被工作人员提醒还需扫码登记。记者实地探访发现，恢复营业后，该购物中心在防疫举措上下了功夫。

　　此前，荥阳一新冠病毒确诊病例在洛活动引发关注，泉舜购物中心在停业5天后恢复营业。昨日，我们进入商场发现，临近中午，客流量比往日少了许多，无论是门店经营者还是顾客均戴口罩，并相互保持适当的距离。

　　有市民不禁想问，这时候去泉舜购物中心安全吗？

　　记者从市疫情防控指挥部获悉，经市疾控中心及洛龙区疾控中心检查验收、市疫情防控指挥部批准，泉舜购物中心可以恢复营业。“商场已开展终末消毒，相关密接、次密接人员多次核酸检测报告均为阴性，综合来看，该购物中心已满足恢复营业条件，市民不必恐慌，做好个人防护，可以像往常一样消费。”市疾控中心应急办相关负责人说。

　　5日晚，密接人员徐女士主动报备行程信息后，我市连夜展开流调，于6日凌晨锁定其相关活动场所，由市疾控部门及洛龙区疾控部门的工作人员对场所进行专业消杀。6日暂停营业后，泉舜购物中心每天对商场开展4次集中消杀，工作人员及各门店导购人员已接受3轮核酸检测，结果均为阴性。

　　恢复营业后，泉舜购物中心有哪些疫情防控举措？

　　“凡是进商场人员都必须戴口罩、亮健康码、测体温，我们还新增扫码登记措施，商场一楼进出口从9处减为4处。”泉舜购物中心相关负责人说，恢复营业后，他们每天对商场开展集中消杀，各门店的经营人员必须持核酸检测阴性证明上岗。

　　记者注意到，不少餐饮店门口除了增加“出示健康码”“配合体温测量”等提示牌，还提供手消毒液和红外体温计，方便顾客使用。(记者 王博东 文/图/视频)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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