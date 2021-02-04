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郑州大学洛阳校区举行开学典礼 郑大参建在洛国家重点实验室签约仪式同步举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 18:59

郑州大学洛阳校区举行开学典礼
郑大参建在洛国家重点实验室签约仪式同步举行
江凌、刘炯天、宋争辉等参加 樊会涛受聘为洛阳校区校长

　　19日上午，郑州大学洛阳校区举行开学典礼，郑州大学参建在洛国家重点实验室签约仪式同步举行。郑大将与洛阳深化校地合作，整合相关资源平台，协力打造现代制造河南实验室，着力实现副中心城市建设和“双一流”高校的互促发展。

　　省委常委、市委书记江凌，省政协副主席，郑州大学党委书记、校长刘炯天，省教育厅党组书记、厅长宋争辉出席。刘炯天颁发聘书，聘任中国工程院院士樊会涛为郑州大学洛阳校区校长、现代制造河南实验室主任。

　　郑州大学洛阳校区建设，是今年2月我市与郑州大学签署的合作框架协议的重要内容。按照合作协议，双方将充分发挥郑州大学科研和平台的优势，为洛阳市产业转型升级和城市高质量发展赋能聚智；同时，依托洛阳制造业和文化资源优势，进一步优化郑大在人才培育和科研成果上的着力方向，在服务地方经济社会发展的同时，推动学校的“双一流”建设再上新台阶。今年9月，郑大洛阳校区一期具备首批新生入住条件。今年10月，郑大洛阳校区迎来了首批2021级100名硕士研究生，崭新的校园变得更加生机勃勃、充满希望。

　　在加快郑大洛阳校区建设的同时，双方同步启动了现代制造河南实验室筹建工作。该实验室采用“1(核心平台)+N(多创新基地)+M(大创新网络)”搭建“河南制造”的创新组织体系，围绕材料和装备制造中的关键数理问题、大规模科学与工程计算、绿色选冶与加工、关键金属与靶材、抗疲劳制造理论和技术、工业智能与优化控制等主题打造核心研发平台，驻洛国家重点实验室、科研院所将作为创新基地参与协同创新、实现资源共享，着力形成服务河南乃至全国制造业产业升级的科技创新联合体。

　　刘炯天代表郑州大学分别与中信重工、中钢洛耐、洛阳LYC轴承、中国一拖、洛玻集团等企业签订参建国家重点实验室协议；樊会涛为首批来自中信重工等单位的33名高级工程技术人员代表颁发现代制造河南实验室特聘教授聘书，为6位学科带头人颁发现代制造河南实验室学科PI聘书。

　　郑州大学领导李兴成、屈凌波、关绍康、赵明皞，洛阳市领导王军、贺敏等参加相关活动。(记者 李东慧 见习记者 吕百营)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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