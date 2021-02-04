洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南中医药大学洛阳校区正式启用 江凌、宋争辉等出席揭牌仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 19:02

　　19日上午，河南中医药大学洛阳校区举行揭牌仪式，标志着位于伊滨区的这座高校正式启用。

　　省委常委、市委书记江凌，省教育厅党组书记、厅长宋争辉出席揭牌仪式。河南中医药大学党委书记别荣海、校长许二平，市领导王军、贺敏等参加仪式。

　　河南中医药大学洛阳校区位于伊滨区职教园区，规划在校生规模6000人，校区开设骨伤、针灸、推拿、康复等专业。2018年9月，河南中医药大学与洛阳市政府、河南省中医管理局、河南省洛阳正骨医院签订合作共建协议。按照“总体规划、分期实施”的原则，河南中医药大学洛阳校区一期建设用地面积270亩，总建筑面积8.86万平方米，今年9月一期工程整体完工。

　　10月14日，河南中医药大学洛阳校区迎来中医骨伤、针灸推拿两个专业的399名新生已经入住，新学期的教育教学工作也已经有序开展。

　　河南中医药大学作为国家中西部高等教育振兴计划高校，师资、科研实力雄厚。此次洛阳校区的启用，将更好地推动洛阳“平乐正骨”非物质文化遗产的传承和发展。按照计划，河南中医药大学将进一步加强与洛阳的深度合作，推动洛阳校区不断创新教育教学模式，优化完善学科布局，打造中医骨伤专业的特色品牌，助推洛阳建设中医骨伤科国家区域医疗中心，为河南省及中西部地区培养更多社会急需的优秀中医骨伤科人才，更好服务洛阳中医药产业创新发展，赋能洛阳高等教育高质量发展。

　　揭牌仪式后，江凌、宋争辉等察看了河南中医药大学洛阳校区建设情况。(记者 李东慧 见习记者 吕百营)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    蓝莲

    秋风牡丹

    情景人像

    重阳闻菊香 登高致远方
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605