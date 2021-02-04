河南中医药大学洛阳校区正式启用 江凌、宋争辉等出席揭牌仪式

19日上午，河南中医药大学洛阳校区举行揭牌仪式，标志着位于伊滨区的这座高校正式启用。

19日上午，河南中医药大学洛阳校区举行揭牌仪式，标志着位于伊滨区的这座高校正式启用。 19日上午，河南中医药大学洛阳校区举行揭牌仪式，标志着位于伊滨区的这座高校正式启用。 省委常委、市委书记江凌，省教育厅党组书记、厅长宋争辉出席揭牌仪式。河南中医药大学党委书记别荣海、校长许二平，市领导王军、贺敏等参加仪式。 河南中医药大学洛阳校区位于伊滨区职教园区，规划在校生规模6000人，校区开设骨伤、针灸、推拿、康复等专业。2018年9月，河南中医药大学与洛阳市政府、河南省中医管理局、河南省洛阳正骨医院签订合作共建协议。按照“总体规划、分期实施”的原则，河南中医药大学洛阳校区一期建设用地面积270亩，总建筑面积8.86万平方米，今年9月一期工程整体完工。 10月14日，河南中医药大学洛阳校区迎来中医骨伤、针灸推拿两个专业的399名新生已经入住，新学期的教育教学工作也已经有序开展。 河南中医药大学作为国家中西部高等教育振兴计划高校，师资、科研实力雄厚。此次洛阳校区的启用，将更好地推动洛阳“平乐正骨”非物质文化遗产的传承和发展。按照计划，河南中医药大学将进一步加强与洛阳的深度合作，推动洛阳校区不断创新教育教学模式，优化完善学科布局，打造中医骨伤专业的特色品牌，助推洛阳建设中医骨伤科国家区域医疗中心，为河南省及中西部地区培养更多社会急需的优秀中医骨伤科人才，更好服务洛阳中医药产业创新发展，赋能洛阳高等教育高质量发展。 揭牌仪式后，江凌、宋争辉等察看了河南中医药大学洛阳校区建设情况。(记者 李东慧 见习记者 吕百营)