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洛阳有多少百岁老人？数据带你了解
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 08:48

　　今天是重阳节，也是“老年节”，祝全市老人健康长寿。

　　俗话说：“家有一老，如有一宝。”目前，我市有多少百岁老人，哪个县区的百岁老人最多，有多少老人荣获“光荣在党50年”纪念章……我们一起来看看这些数据，进一步了解身边的“宝贝”，共同尊敬、关爱他们。

　　根据老年人权益保障法

　　老人是指60岁及以上的公民

　　每年农历九月初九为老年节

　　按照我市第七次人口普查公示的数据

　　在全市常住人口中

　　男性人口为3549442人

　　女性人口为3507257人

　　我市60岁及以上老人129.19万人

　　占常住人口的18.31%

　　我市65岁及以上老人91.52万人

　　占常住人口的12.97%

　　我市80岁及以上老人16.9万人

　　我市100岁及以上老人445人，伊川县人数最多

　　我市有45万余名党员，其中60岁及以上党员12.2万名

　　3.7万余名党员荣获“光荣在党50年”纪念章。

　　从今年6月起，我市多地开展“光荣在党50年”纪念章颁发工作，向健在的截至7月1日党龄达到50周年、一贯表现良好的党员颁发“光荣在党50年”纪念章。年纪最大的党员107岁，党龄最长的84年。

　　我市养老机构235家，养老从业人员3029人

　　其中社会办养老机构101家，公办敬老院134家。

　　具有我市户籍、年龄在80岁及以上的老人可以申领高龄补贴

　　补贴标准

　　80岁至89岁的老人，每人每月不低于50元

　　90岁至99岁的老人，每人每月不低于100元

　　100岁及以上的老人，每人每月300元
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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