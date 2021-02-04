洛阳有多少百岁老人？数据带你了解

今天是重阳节，也是“老年节”，祝全市老人健康长寿。

今天是重阳节，也是“老年节”，祝全市老人健康长寿。

俗话说：“家有一老，如有一宝。”目前，我市有多少百岁老人，哪个县区的百岁老人最多，有多少老人荣获“光荣在党50年”纪念章……我们一起来看看这些数据，进一步了解身边的“宝贝”，共同尊敬、关爱他们。

根据老年人权益保障法

老人是指60岁及以上的公民

每年农历九月初九为老年节

按照我市第七次人口普查公示的数据

在全市常住人口中

男性人口为3549442人

女性人口为3507257人

我市60岁及以上老人129.19万人

占常住人口的18.31%

我市65岁及以上老人91.52万人

占常住人口的12.97%

我市80岁及以上老人16.9万人

我市100岁及以上老人445人，伊川县人数最多

我市有45万余名党员，其中60岁及以上党员12.2万名

3.7万余名党员荣获“光荣在党50年”纪念章。

从今年6月起，我市多地开展“光荣在党50年”纪念章颁发工作，向健在的截至7月1日党龄达到50周年、一贯表现良好的党员颁发“光荣在党50年”纪念章。年纪最大的党员107岁，党龄最长的84年。

我市养老机构235家，养老从业人员3029人

其中社会办养老机构101家，公办敬老院134家。

具有我市户籍、年龄在80岁及以上的老人可以申领高龄补贴

补贴标准

80岁至89岁的老人，每人每月不低于50元

90岁至99岁的老人，每人每月不低于100元

100岁及以上的老人，每人每月300元