这次代表大会，在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点召开，意义重大而深远。大会的主题是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

坚持以创新引领发展

建强副中心 形成增长极

在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌

——在中国共产党洛阳市第十二次代表大会上的报告

（2021年9月27日）

江 凌

同志们：

我代表第十一届市委向大会作报告。

这次代表大会，在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点召开，意义重大而深远。大会的主题是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

洛阳在我国历史上多个时期都创造了令人引以为傲的辉煌，重振辉煌是洛阳人民孜孜以求的梦想。在新时代实现这个梦想，必须坚持以创新引领发展，把建强副中心、形成增长极作为今后一个时期的奋斗目标，在现代化建设新征程中奋勇争先、更加出彩。全市各级党组织和广大党员要强化使命担当，团结带领全市人民锚定目标、奋发图强，为重振洛阳辉煌不懈奋斗！

一、洛阳已经站在新的历史起点上

洛阳发展的宏伟蓝图，是在河洛儿女的接续奋斗中一步步变成现实的。市第十一次党代会以来，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要指示和党中央、省委决策部署，积极抢抓机遇、应对挑战，全面推进“9+2”工作布局，加快建设中原城市群副中心城市，奋力打造带动全省高质量发展新的增长极。

五年来，全市综合实力显著增强，经济总量突破5000亿元，在全国地级以上城市排名由“十二五”末的第49位上升至第45位；民生福祉不断增进，居民收入增速高于经济增速，一大批民生实事彰显了“洛阳温度”；文化优势更加凸显，文物保护工作走在全国前列，文旅融合发展呈现许多新亮点；生态环境持续改善，空气质量综合指数改善率、城市绿化综合指数位居全省前列；社会大局和谐稳定，新冠肺炎疫情防控形势平稳，防范化解重大风险有力有效；政治局面安定团结，人大、政府、政协依法依章程履行职能，意识形态、统一战线、民族、宗教、外事、侨务、群团、党管武装等工作都取得新进展；党的领导全面加强，全面从严治党向纵深推进，为各项事业发展提供了坚强政治保证。

更为重要的是，通过五年的不懈努力，关系洛阳发展全局的重要领域发生了标志性甚至根本性变化。

——战略定位显著提升。促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略在洛阳交汇叠加，自创区、自贸区等国家级平台在洛阳落地建设，省委省政府支持洛阳建设副中心、打造都市圈，洛阳在全国全省大局中的地位更加凸显。

——脱贫攻坚全面胜利。全市6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万建档立卡贫困人口全部脱贫，绝对贫困在河洛大地已经成为历史，贫困群众既改善了生活条件、更改变了精神风貌，用奋斗创造幸福生活的信心更强、心气更足。

——城市建设变化巨大。高速、快速、立交等交通基础设施建设实现历史性突破，在中西部地区非省会城市率先进入“地铁时代”，游园、乐道、城市书房等成为城市新名片，5G网络、集中供热等的覆盖面大幅提升，以老旧小区和城中村改造为抓手的城市有机更新成效明显，城市综合承载力显著增强。

——转型发展持续深化。连续三年被国务院表彰为工业稳增长和转型升级成效明显市，高新技术产业增加值占规上工业比重由“十二五”末的31.7%提高至43.3%，研发投入强度由1.79%提高至2.8%、居全省第一，深层次改革和高水平开放取得新突破。

——政治生态明显好转。“严”的主基调一以贯之，正风肃纪反腐驰而不息，陈雪枫等严重违纪违法问题给洛阳政治生态造成的影响有效肃清，风清气正的良好政治生态已经形成并不断巩固发展，党员干部干事创业的精气神持续提振。

这些成绩的取得，让洛阳各项事业都见到新气象、迈上新台阶，更让全市人民对洛阳未来满怀期待、充满信心。洛阳能发生这些重大变化，最根本的是有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，我们在举旗定向中把准了“国之大者”；最关键的是从满足人民美好生活需要出发，从解决发展不平衡不充分问题出发，我们在务本求实中明晰了工作抓手；最重要的是以强烈的历史使命激励党员干部担当作为，以共同的奋斗目标引领全市上下真抓实干，我们在凝心聚力中形成了硬核力量。

同志们，人民是历史的创造者，是真正的英雄。在此，我代表第十一届市委，向全市广大党员干部群众，向各民主党派、各人民团体和各界人士，向离退休老同志，向驻洛解放军和武警部队，向所有关心支持洛阳发展的同志们、朋友们，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

在肯定成绩的同时也要清醒地看到，洛阳发展还存在一些亟待解决的问题。主要是：发展能级总体偏低，与城市定位不相称，对全省发展的支撑作用、对周边地区的辐射带动能力不强；产业发展总体不足，科技创新引领产业发展的作用不突出；市场活力总体欠缺，民营经济发展不充分；农村发展总体滞后，乡村振兴尚未全面起势；城市平台功能总体薄弱，聚合创新资源的能力亟待增强；文旅融合发展的有效抓手不多；生态保护治理压力依然较大；教育、医疗、养老等方面的优质资源跟不上群众需要；社会治理领域存在不少薄弱环节；干部队伍能力作风与新时代要求还有差距。这些问题，必须在今后工作中认真加以解决。

回顾过去五年的工作，我们深切体会到，对标看齐才能把准前进方向，必须坚定自觉贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央、省委决策部署，以实际行动践行“两个维护”，确保各项工作方向明、路子正、效果好。我们深切体会到，因时顺势才能赢得战略主动，必须把洛阳放在时代大背景、全国大格局中去审视，抢抓机遇、找准抓手、善作善成，更好地积势蓄势谋势、识变应变求变。我们深切体会到，转型升级才能实现提质增效，必须完整准确全面贯彻新发展理念，把创新摆在发展全局的核心位置，着力调结构、转方式、换动能，走好老工业基地转型发展之路。我们深切体会到，真抓实干才能开创发展新局，必须树牢干事创业的鲜明导向，扭住事关洛阳发展全局的重大问题，抓具体、抓落实，把打基础、利长远的事情做好，推动洛阳发展不断取得新的更大成就。这些宝贵经验，必须在新的实践中继续坚持和发展。

同志们，经过全市上下的共同奋斗，洛阳已经站在新的历史起点上。这个新的历史起点，是在全面建成小康社会之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程的起点。我们要锚定实现现代化目标，接续奋斗、砥砺前行，在新征程上不断创造新的时代伟业。这个新的历史起点，是紧抓构建新发展格局战略机遇，着力塑造洛阳发展新优势的起点。我们要聚焦增强核心竞争力，主动入局、锐意进取，在更多领域加快实现改革重塑、换道领跑。这个新的历史起点，是落实洛阳新的发展定位，全面提升洛阳在全国全省大局中地位的起点。我们要围绕提升洛阳发展能级，强化担当、更有作为，在做强自身中更好地融入大局、服务全局。

一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。站在新的历史起点上，洛阳发展面临的形势任务发生了重大变化，前进道路上充满希望，也充满挑战。岁月不负奋斗者！只要我们只争朝夕、笃定前行，就一定能乘势而上、更上层楼，再创洛阳发展新辉煌！