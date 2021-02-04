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全市“三清两建”专项行动部署推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.25 08:22

　　昨日，全市“三清两建”专项行动部署推进会在伊川县召开。会议深入贯彻落实全市乡村振兴工作会议精神，部署开展以“清资产、清‘村霸’、清矛盾，建强农村经济合作组织、建强村民自治组织”为主要内容的“三清两建”专项行动，进一步提升乡村治理能力和治理水平，为实现乡村振兴夯实基础。

　　市委副书记杨骁出席并讲话。他指出，以“三清两建”为抓手推进乡村治理，是市委认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，深入研判洛阳乡村治理实际，谋划实施的一项重要工作。要提升政治站位，正确把握乡村治理和乡村振兴的关系、“三清两建”和乡村治理的关系，在抓具体、抓深入、抓落实上聚焦发力，扎实开展“三清两建”专项行动，持续增强基层党组织战斗力，加快构建党组织领导下的新型乡村治理体系。

　　杨骁强调，要强化系统思维，加强农村基层党组织建设，打造一支正气、带头、用心的基层党组织书记队伍，解决好“谁来治理”的问题；紧扣乡村秩序建设中的重点难点，解决好“治理什么”的问题；坚持自治、法治、德治“三治”融合，解决好“如何治理”的问题。要聚焦关键重点，一体推进清资产、清“村霸”、清矛盾，同步建强农村经济合作组织、村民自治组织，确保市委部署落实见效。要严格落实责任，聚焦清资产，深入开展集体资产清产核资“回头看”，推动集体经济进入良性发展轨道；聚焦清“村霸”，集中开展“清霸灭痞”行动，不断巩固党的执政基础；聚焦清矛盾，开展“矛盾纠纷排查化解攻坚”行动，分类化解各类矛盾和信访问题；聚焦建强农村经济合作组织，深化股份合作制改革，鼓励乡贤参与民主管理，推动共赢发展；聚焦建强村民自治组织，着力实现群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。要扛牢政治责任，加强组织领导，强化考评指导，充分激发基层创造力，以点带面有序推进，确保各项任务按期高质量完成。

　　会上，伊川、宜阳、洛宁作典型发言。当日，与会代表深入伊川县上天院村、班庄村、张庄社区观摩乡村治理典型做法。

　　娄会峰、王军等参加会议。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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