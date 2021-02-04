家庭困难却多年坚持献血的宜阳农民张瑞武已收到爱心款万余元

近日，本网报道了家庭困难、本该被帮助的宜阳农民张瑞武坚持17年献血帮助别人的故事，不少爱心人士联系记者，表示要为张瑞武捐款。

近日，本网报道了家庭困难、本该被帮助的宜阳农民张瑞武坚持17年献血帮助别人的故事，不少爱心人士联系记者，表示要为张瑞武捐款。

14日上午，我市的爱心人士姚小红、苗向花等人带着月饼、牛奶等礼品及1250元爱心款来到张瑞武家中看望，张瑞武及其爱人刘雪琴正在摘花生。

在交谈中，姚小红等人得知，张瑞武之前在外打工，因为他的妻子患病，加上3个孩子上学，平时家里花销大，所以没有攒下钱。他的二儿子考上大学后，保留学籍去当兵，今年退役后回到学校，按照政策可以减免学费。他的小儿子今年考上了大学，也打算先去当兵再上学。目前，他的妻子享有低保。

“感谢晚报的报道，让我们得到了那么多爱心人士的帮助。”张瑞武说，现在他已累计收到爱心款万余元。

在捐款的爱心人士中，有一位89岁的老太太。她叫张素芝，家住西工区纱厂南路白马集团家属院。“张瑞武家里不富裕，还乐于帮助别人，这种精神令人敬佩。”张素芝说。她是《洛阳晚报》的忠实读者，经常看报纸，为新闻报道中的困难群体捐款。当她看到张瑞武的报道后，捐款100元表达一份心意。

张瑞武家里种了1亩多的花生，现在需要出售。湿花生每斤3.5元、干花生每斤7元，如果您愿意购买，可以与爱心人士白英平联系(电话：13783121420)，她将负责把张瑞武家里的花生从宜阳送至市区。（见习记者 吕百营 记者 魏巍）

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