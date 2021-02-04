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宜阳一农民17年来献血213次 爱心人士为生活困难的他募捐近9000元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.05 18:41

　　张瑞武是宜阳县赵保镇东赵村一名普通村民，他的爱人患有乳腺癌，急需用钱做手术，孩子也要上学，尽管家庭困难需要帮助，但他坚持帮助别人，17年来献血213次，并发动家人献血。我市爱心人士被其精神打动，募集了近9000元爱心款。“我没啥本事，但能献血救人，我心里可舒坦。”张瑞武说。

　　多年来坚持帮助别人，荣誉证书多到用编织袋装

　　5日上午，记者随我市一爱心组织负责人白英平来到张瑞武家里看望走访，他与爱人刘雪琴住在一间建了30多年的老房子里，房间仅十几平方米大，弥漫着一股霉味儿，两张床、衣物等占满房间，几乎没下脚的空，也看不到像样的家电。张瑞武身上的衣服是献血时获赠的，背后“为生命加油”的字样很亮眼。“他最爱穿这件衣服。”爱人刘雪琴说。

　　这是白英平第三次到张瑞武家里走访，对一家人的情况比较了解。她说，张瑞武今年55岁，他的母亲80岁，腿脚不便，离不开轮椅，爱人于2017年被查出乳腺癌，做了2次手术，大女儿已经成家，二儿子刚当兵退役，三儿子今年考上大学。“张瑞武家庭困难，需要人帮助，但他坚持做公益帮助别人，这一点打动了我们。”白英平说。

　　张瑞武从屋里提着一个鼓鼓的编织袋出来，里面装有他多年来献血、做志愿者获得的荣誉证书。深圳市五星志愿资质证书、2015年度深圳市宝安区无偿献血优秀奖……看着一张张荣誉证书，张瑞武眼里闪着泪光。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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