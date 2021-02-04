偃师区公布区级证明事项告知承诺制清单

23日，洛报融媒记者从偃师区司法局获悉，偃师区区级证明事项告知承诺制清单近日公布。该清单共48项内容，涉及人社、卫健、教育、民政等相关行政事项。

23日，洛报融媒记者从偃师区司法局获悉，偃师区区级证明事项告知承诺制清单近日公布。该清单共48项内容，涉及人社、卫健、教育、民政等相关行政事项。

专职工作人员社会保险证明、思想品德鉴定、家庭经济状况证明……今后在偃师办理人力资源服务许可审批、教师资格认定、城乡低保申请、特困人员申请等行政事项时，这些证明可用承诺书代替了。

偃师区人社局有关负责人介绍，此次公布的清单中，涉及人社部门关于人力资源服务许可审批、机关事业单位在职死亡、机关事业单位退休死亡、供养亲属抚恤金申领等8项行政事项，相关证明事项目前均已实行告知承诺制。

比如，人力资源服务许可审批事项中所需的专职工作人员的社会保险证明，办事群众或企业只需现场签署制式的无专职工作人员社会保险证明的《证明事项告知承诺书》，人社部门可依据申请人作出的承诺，进行在线核查；企业离退休人员因病非因工死亡丧葬补助金、抚恤金申领事项中所需死亡证明，办事群众如无法提供且现场签署《证明事项告知承诺书》后，人社部门可通过街道办或民政部门进行数据共享核查。

证明事项告知承诺，让群众办事更加方便。偃师区政务服务中心民政窗口工作人员介绍，群众办理城乡低保申请、特困人员申请两项行政事项时，民政部门工作人员会根据当事人提供的申请表，对其填写的家庭经济状况等情况进行实地核实调查，当事人不用再提供家庭经济状况证明。

该政务服务中心教体窗口工作人员介绍，申请教师资格时提交的思想品德情况的鉴定或者证明材料，改为《个人承诺书》，涉及需要申请人提交的无犯罪证明材料，改为政府核查，让办事流程更优化，群众办事更方便。

不仅如此，申请人在进行教师资格认定时，所需材料凡经中国教师资格网“教师资格管理信息系统”电子信息比对无误的，不用再提交纸质材料。目前可进行信息比对的材料包括学历证明、学籍信息、国考合格证明、普通话水平等级测试合格证明。

偃师区司法局有关负责人介绍，推行告知承诺制后，各有关行政部门将向申请人告知证明内容不实承诺的法律责任，不再索要有关证明。在办理流程方面，将在保留原有办理方式的基础上，增加告知承诺制办理方式。办事群众和企业可自主选择是否采用告知承诺制方式办理，不愿承诺或者无法承诺的，可按照法定要求提交有关证明材料。（洛报融媒记者 申利超 杨凤轩 文/图 通讯员 薛翠红）