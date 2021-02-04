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学习农耕民俗 品味秋分韵味【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.21 12:13

　　今天是中秋节，后天(23日)就是秋分节气了。今天上午，以“秋分时节过中秋”为主题的免费亲子活动，在洛阳市少儿图书馆内的国学馆和艺术空间举行，现场的小朋友和家长通过多种形式了解到秋分的民间习俗。

　　此次活动由洛报融媒采集中心与洛阳市少儿图书馆联合举办。在活动现场，洛阳市少儿图书馆的田甜老师带大家观看了《中秋奇妙游》的视频，了解古人是如何过中秋的。

　　随后，老师给小朋友们生动讲解了秋分节气知识。 “秋分是秋天的第四个节气。”田甜老师介绍，有三候“一候雷始收声，二候蛰虫坯户，三候水始涸”。

　　意思就是雷伴着阳气盛而发声，秋分后阴气开始旺盛，所以不再打雷了；二候中提到的坯是指用细土栽培，众多小虫在上一候时都已经穴藏起来了，穴口有用细土垒成的小高堰；到了三候，水也开始干涸了……

　　随后，田甜老师带领大家参观了艺术空间。这里的簸箕、笸箩、杆秤等农耕器具，油灯、捣药罐、蓑衣等生活用品，吸引了小朋友浓厚的兴致。大家通过学习农耕民俗文化，增长了知识。

　　在互动体验环节，小朋友们进行了剥玉米比赛。大家聚精会神，一只小手抓住玉米，另一只手使劲地剥搓，体验到劳动的快乐。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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