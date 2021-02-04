昨日，市政协召开党组(扩大)会议，学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，传达学习全国政协系统党的建设工作经验交流会、省委工作会议、市委常委会(扩大)会议、全市乡村振兴工作会议精神，研究贯彻落实意见。市政协党组书记、主席杨炳旭主持会议并讲话。 昨日，市政协召开党组(扩大)会议，学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，传达学习全国政协系统党的建设工作经验交流会、省委工作会议、市委常委会(扩大)会议、全市乡村振兴工作会议精神，研究贯彻落实意见。市政协党组书记、主席杨炳旭主持会议并讲话。 会议强调，要深刻领会省委工作会议精神，把握精神实质和丰富内涵，找准工作重点，提升落实能力，围绕推动制造业高质量发展等，科学谋划2022年度政协协商计划等工作，在拉高标杆中争先进位，在加压奋进中开创新局。要深刻领会市委对全面实施乡村振兴战略的部署要求，把握好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的关系、乡村治理和乡村振兴的关系、乡村运营和乡村建设的关系、城乡统筹和乡村振兴的关系，紧扣重大问题建言献策，聚焦政策落实开展监督，着眼增进共识加强引导，接续做好帮扶工作，在助推乡村振兴中展现政协担当。要深刻领会全国政协系统党的建设工作经验交流会精神，持续深化党史学习教育，扎实开展“能力作风建设年”活动，加强中青年干部教育管理，打牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基，为现代化强市建设贡献政协智慧力量，以优异成绩迎接市第十二次党代会的召开。（记者 李三旺 通讯员 成洋）