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中秋佳节话牡丹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.17 09:05

今月曾经照古人 聂剑帆 画

　　中秋佳节即将来临，清代陈元龙《格致镜原》卷七十一说：“中秋为牡丹生日，移栽必旺。”今天，我们谈谈中秋节与牡丹。

　　八月十五种花忙

　　北宋王仲甫《丑奴儿》说：“牡丹不好长春好，有个因依。一两枝儿。但是风光总属伊。当初只为嫦娥种，月正明时。教恁芳菲。伴著团圆十二回。”这样，嫦娥就被尊为牡丹仙子，传说八月十五是她下凡之日。因此，这天是洛阳民间种牡丹之日。俗谚说：“秋分后，重阳前，七芍药，八牡丹。”这是说，每年中秋节前后是栽培牡丹的最佳时节。若是“春分栽牡丹”，“到老不开花”。

　　宜阳三乡的汉山是牡丹的传统种植区，每年中秋节，汉山都要举行种牡丹的仪式，被称为请花神。金朝末年，元好问、麻革、刘昂霄等一批诗人都客居三乡。有一年的中秋节，元好问等诗人参加了请花神活动。当明月升起之时，他们在汉山光武庙前的受玺坛上置酒品茶赏月，每人赋诗一首，但多散佚，只有元好问《秋日载酒光武庙》、刘昂霄《中秋日燕集三乡光武庙》二诗保存至今。

　　北宋的张峋，是理学家邵雍二十四个得意弟子之一。他在洛阳读书期间，撰有《洛阳花谱》。张峋于宋英宗治平三年(公元1066年)任著作佐郎，次年，任明州(今宁波)鄞(yín)县县令。张峋在任期间，启动广德湖的治理工程，增加水田二千余顷，并在湖边引种洛阳牡丹，使广德湖成为牡丹的观赏区。

　　张峋去世后，民立庙祭之。民国《鄞县通志》载：“栎木庙，在栎木镇栎木巷，祀鄞令张峋，中秋日设祭。”为什么中秋佳节祭张峋？因为中秋佳节是种牡丹的日子，每当此时，人们思念这个教他们种牡丹的县令，把他尊为花神。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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