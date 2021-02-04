江凌到市纪委监委、市委宣传部调研

昨日，市委书记江凌到市纪委监委、市委宣传部调研，强调要深学细悟习近平总书记重要指示精神，适应新形势新要求，把握新方向新使命，不断提升专业能力素质，更好服务全市发展大局。

江凌到市纪委监委、市委宣传部调研时强调

深学细悟习近平总书记重要指示精神

适应新形势新要求更好服务全市大局

昨日，市委书记江凌到市纪委监委、市委宣传部调研，强调要深学细悟习近平总书记重要指示精神，适应新形势新要求，把握新方向新使命，不断提升专业能力素质，更好服务全市发展大局。

江凌先后前往市纪委监委、市委宣传部机关，走访部分职能科室，与机关工作人员亲切交流，了解日常业务工作情况，并分别组织召开座谈会，听取有关情况汇报，与机关干部围绕学深悟透习近平总书记重要指示精神、更好服务全市改革发展等深入座谈交流。

在市纪委监委座谈时，江凌对全市纪检监察工作给予肯定。他指出，纪检监察工作在党的建设和全局工作中具有十分重要的地位。市纪委监委深入贯彻落实习近平总书记关于纪检监察工作的重要指示，紧贴市委近期一系列部署要求，工作抓手和思路举措契合当前洛阳实际，为全市发展大局作出了积极贡献。希望大家进一步深入理解、准确把握全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，继续按照既定思路举措抓好落实，取得更好成效。

江凌强调，要始终坚持正确执纪监督理念，深入学习习近平总书记关于纪检监察工作的重要指示，认真领悟、准确把握全面从严治党的新特点新要求，始终坚持严的主基调，充分发挥全面从严治党引领保障作用，推动“十四五”开好局起好步。要突出政治监督，坚持所有工作都要围绕确保习近平总书记重要指示和党中央决策部署在洛阳不折不扣落实来展开，更好服务现代化建设大局，不断提升人民群众获得感，增强干部群众对“两个维护”的理性认同和情感认同；突出“治未病”，深化运用监督执纪“四种形态”，把关注重点从案件线索转向苗头性问题，加强日常监督，抓早抓小、防微杜渐，使干部不犯错误、少犯错误；突出激励担当，把从严治党和激励党员干部担当作为统一起来，把握好正确执纪导向，推动党员干部在守住“底线”“红线”基础上干好工作。要加强纪检监察干部队伍建设，牢记打铁必须自身硬道理，加强政治建设，用习近平总书记重要指示精神武装头脑、指导实践、推动工作；加强综合知识特别是新理念新要求的学习，消除特权思想，建设一支高素质专业化的纪检监察干部队伍。

在市委宣传部座谈时，江凌指出，全市宣传部门近年聚焦使命任务，积极探索实践，着力推动宣传思想工作守正创新，服务全市中心大局富有成效。进入新时代，舆论环境、传播方式、社会结构、价值取向都发生了深刻变化，给我们党的宣传思想工作带来新挑战新要求。要强化结果导向，提升工作实效，把宣传思想文化工作的重点全面转向青年，在创建青年友好型城市中发挥好宣传文化系统应有的作用。

江凌强调，把宣传思想文化工作的重点全面转向青年，是落实习近平总书记重要指示的具体行动，是做好新时代意识形态工作的现实需要，也是从洛阳发展实际出发，助力青年友好型城市建设的重要保障。要深入研究青年，更好把握当代青年参与表达意愿强、注重圈层文化交往和垂直领域社交、偶像崇拜等特点，增强工作针对性实效性。要找准做好青年工作的着力点，加强对青年的思想引领，创新方式引导青年学生坚定“四个自信”，不断强化对党的领导的政治认同；着力激发青年奋斗精神，让奋斗成为青春底色，更好肩负起新时代的职责和使命；引导更多青年人才汇聚洛阳，积极投身创业创新伟大实践。要增强做好青年工作的能力，把握好青年成长规律、互联网传播规律、思想政治工作规律，转变固有思维，抓好风险研判，强化典型引领，把更多青年凝聚在党的旗帜下、吸引到洛阳来，为培养社会主义建设者和接班人做出更大贡献。江凌指出，做好新时代宣传思想文化工作，要切实强化互联网思维，牢牢确立、深刻践行移动端优先理念，推出更多视频化产品，用好公共平台，善于制造话题，通过交互传播实现最佳宣传效果。

王飞、李保国、王军分别参加相关调研。(记者 李东慧)