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倒计时！1元抢购景区门票
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.14 09:34

　　双节将至，还没想好去哪玩？不妨看这里。今日10时，“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季首场直播活动洛阳文旅专场上半场将在洛阳网抖音直播间正式开播，旅游度假区门票、特色餐品等推出直播专享优惠，“豪华团购大礼”接连来袭，邀大家在线“秒杀”。

　　据悉，上半场直播中，刺激好玩的万安山滑翔伞项目直降100元；喜欢登高望远的朋友们不要错过——直播间五折秒杀“人间仙境”白云山景区双人门票、车票、索道通票，更有老君山、重渡沟、神灵寨等景区超值优惠套餐，邀您体验“一览众山小”之盛景；出行在外，吃、住舒适也很重要，凤翔山庄温泉直播间下单仅需128元，让您心情放松、愉悦身心，丰泽园餐厅饕餮盛宴仅需198元……

　　除多款景区优惠套餐外，您还有机会以1元、2.99元、9.9元等超低价格抢购天河大峡谷门票、神灵寨七彩速滑项目、洛阳龙门海洋馆门票等直播福利。

　　再次提醒大家，今日10时，准时锁定洛阳网抖音直播间，主播小姐姐带您共享精彩文旅盛宴！(见习记者 刘雪琦 记者 谢钰旸)

 
[ 责任编辑：崔利利]
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