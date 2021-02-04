12日下午，市委书记江凌到龙门园区调研，强调要坚持保护优先，加强对龙门文旅融合发展的深度谋划，厘清政府和市场的责任边界，处理好保护与利用的关系，切实打好“龙门牌”，加快推动文旅文创成支柱。

江凌在龙门园区调研时强调

坚持保护优先加强深度谋划厘清责任边界

打好“龙门牌”加快推动文旅文创成支柱

12日下午，市委书记江凌到龙门园区调研，强调要坚持保护优先，加强对龙门文旅融合发展的深度谋划，厘清政府和市场的责任边界，处理好保护与利用的关系，切实打好“龙门牌”，加快推动文旅文创成支柱。

正在实施的龙门古街及龙门石窟数字化展示中心项目，是完善龙门景区吃住行游购娱演产业链条的重要引领性工程。江凌察看工程进展，了解片区规划建设情况，要求有关负责同志要进一步强化市场意识，树立运营理念，用好市场机制，推动片区改造更贴合文旅市场发展新需求。

江凌先后来到广化寺以南片区、龙门南片区，听取2个片区改造提升规划建设情况汇报，实地察看龙门湿地保护和林木长势情况，看望护林员周本立、解顺生，对他们三十多年如一日默默坚守、无私奉献，守护生态安全表示诚挚慰问和衷心感谢。他指出，要把广化寺以南片区纳入龙门景区整体谋划打造，做好项目运营策划，实现综合效益最大化；要大力弘扬塞罕坝精神，保护好生态湿地，守护好森林资源，筑牢城市的绿色屏障。

在龙门园区河东社区，江凌察看老旧小区改造进展，了解基层党建和便民服务工作情况。他指出，要把老旧小区改造和小区治理结合起来，把居民发动起来成立自治组织，着力实现共建共治共享。要发挥河东社区紧邻龙门景区的区位优势，鼓励群众大力推进创业创新，因地制宜发展特色民宿、特色餐饮等业态，不断提高群众综合收益。江凌还察看了安菩纪念馆项目建设进展。

在随后举行的座谈会上，江凌指出，龙门石窟是世界石刻艺术宝库之一，也是洛阳不可多得的重要城市名片，龙门园区要在推动文旅文创成支柱中走在全市前列、发挥更大作用。当前，龙门园区班子谋发展思发展积极性高，干部队伍劲头足，干事创业氛围浓，对实现龙门园区高质量发展提供了有力组织保障。下一步，要加强深度谋划，以更大视野明确发展定位，以运营思维把业态谋准谋实，把独特的石窟寺文化转化为更多可运营的发展资源，以高质量的文旅融合项目彰显龙门特质、展示空间肌理。

江凌强调，要厘清政府与市场的责任边界。龙门园区党工委、管委会要抓好重大基础设施、公益性投资项目建设和拆迁安置等工作，为市场主体承接项目打好基础；要用好市场化机制，凡是经营性的项目都要引入市场主体，加强招商引资、做好综合评估，不断优化投资运营机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。要处理好保护与开发的关系。始终坚持保护优先，增强敬畏感，在保护好文化遗产的基础上合理利用，避免过度商业化、娱乐化；高水平建好龙门石窟研究院，在提升独立性、专业性、学术性上着力，引进更多专业人才，推出更多研究成果，提高龙门石窟研究院在国内外文博行业中的地位和影响力；抓好干部队伍能力素质提升，组织大家对历史文化保护传承、石窟寺文化、文旅产业发展新业态新变化、互联网传播规律、投融资体制和市场化运作机制等进行深入系统学习，更好适应文旅融合发展新要求。

王军参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)