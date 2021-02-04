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龙门园区全面推行“综治保险”工作帮百姓兜底
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.14 08:42

　　11日上午，龙门园区龙门社区居民刘岩岩收到的一笔“综治保险”赔偿金，让他和家人颇感意外。

　　“这笔钱对我来说真是雪中送炭啊！”刘岩岩说。在此之前，他并不知道政府掏钱为园区的老百姓投保了“综治保险”，更没想到自己这么快就拿到了赔偿金。

　　事情得从4月下旬那场大火说起。当天，刘岩岩把两轮电动车停放在自家院里充电，不料，电线短路起火引燃了电动车和家中物品。由于及时采取措施，火很快被扑灭，这才避免造成更大的损失。“我大致算了算，被烧坏的东西价值3000多元，这是意外，权当买个教训吧。”刘岩岩说。

　　4月25日，社区网格员韩典莉的一次入户走访，给情绪低落的刘岩岩带来希望。“我详细询问失火经过和损失情况后，基本断定符合‘综治保险’的理赔范畴，于是就联系保险公司报案。”韩典莉说。

　　保险公司查验后认定符合“意外造成室内财产损失”的理赔标准，并给出赔偿3000元的结果。保险公司结案当天，赔偿金就到账了，韩典莉和理赔员第一时间把钱送到了刘岩岩手里。

　　原来，2019年，龙门园区根据上级有关规定，在辖区内全面推行“综治保险”工作。“综治保险”保障内容分为五类，分别是精神病人故意伤害导致辖区居民人身伤亡、因见义勇为造成自身伤亡、因溺水事故导致人身伤亡、意外造成室内财产损失、电动车辆因盗抢造成直接损失等。

　　“每人每年保费1元，全由政府埋单，最高赔偿额可达1000万元。”龙门园区社会治理综合服务中心负责人李玉成介绍。

　　“我们已经实现连续3年‘综治保险’辖区居民全覆盖。”龙门园区相关负责人说，龙门园区还与保险公司建立了理赔绿色服务通道，采取“社区网格员＋专职理赔员”的工作模式，充分发挥保险经济补偿作用，让小小的“综治保险”为群众带来大大的实惠。（记者 郭学锋 通讯员 王军）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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