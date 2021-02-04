洛阳今天晴天到多云 气温19℃到32℃

预计今天晴天到多云，偏南风2级到3级，气温19℃到32℃。

昨天，阳光灿烂，天气有点儿热。全省大部最高气温在32℃到35℃，夏天的热情依然没有消退。

河南省气象服务中心预计，双休日全省以多云天气为主，我省北部、西部、东南部局地有阵雨；今天凌晨到上午，我省北部、西部、西南部局地有雾，出行请注意防范。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，我市以晴好天气为主，预计今天晴天到多云，偏南风2级到3级，气温19℃到32℃；明天多云间晴天，偏东风3级左右，气温19℃到30℃。

虽然天气较热，但是昼夜温差较大，夜晚天气转凉，大家日常要注意饮食起居。

医学专家建议，这个时节宜养肺。建议大家多进行户外运动，增强心肺功能，减少呼吸道疾病的发生。同时，也需注意睡眠，应保证每天7至8小时的睡眠时间。

此外，随着天气变凉，有些人会出现手脚冰凉、乏力等症状，适宜进行温补阳气。可每晚坚持用艾绒泡脚，以15到30分钟为宜，泡到身体微微发热最好。

秋季气候特点为干燥，人体的肺部不耐寒热，通过鼻与外界相通，容易被秋燥所伤，从而产生口干舌燥、干咳少痰、皮肤干燥、便秘等现象。要注意润肺养肺，可适当食用梨、葡萄、莲藕、百合、蜂蜜、杏仁、山药等，降燥解渴。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）