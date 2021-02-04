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全国知名农业专家为伊川小米“站台”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.05 20:19
全国知名农业专家在伊川县吕店镇千亩富硒小米种植示范方内察看谷子长势

　　大家知道，伊川的“富硒小米”这些年名气越来越大！这不，9月4日，全国谷子产业创新发展大会就在洛阳市伊川县举办，中科院院士、中国农科院作科所所长钱前，中国农科院作科所综合办公室主任顿宝庆，国家高粱谷子产业体系首席科学家刁现民，中国农科院作科所助理研究员王立伟，中国农业科学院作物科学研究所硕士生梁红凯等全国知名专家，为伊川小米“站台”“点赞”。

　　伊川地处豫西丘陵地区，自然环境和地质条件非常适宜谷子种植，是全国春谷小米上市最早的区域，也是河南省谷物种植优质区域。近年来，在伊川县域探测出50万亩富硒土地，这里地处全国小米主产区的最南端，富硒带最北端，既富含硒土壤，又是规模性种植小米的区域。

　　伊川谷子种植历史悠久，最古老的烹饪著作《吕氏春秋·本味》中，厨圣伊尹对伊川小米做出八字评价：“饭之美者，玄山之禾。”玄山之禾指的正是伊川地区种植的小米，厨圣将伊川小米誉为最好吃的小米。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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