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“两弹一星”精神永放光芒（从党的精神谱系中汲取力量）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.03 08:28

　　精神要义

　　“两弹一星”是新中国建设成就的重要象征。钱学森、钱三强、邓稼先等一大批科研工作者把汗水和热血洒在茫茫戈壁上，创造了“两弹一星”的奇迹，孕育形成了热爱祖国、无私奉献，自力更生、艰苦奋斗，大力协同、勇于登攀的“两弹一星”精神。

　　1964年10月16日，大漠深处一声巨响，我国第一颗原子弹爆炸成功；1967年6月17日，我国第一颗氢弹空爆试验成功；1970年4月24日，我国第一颗人造卫星发射成功……

　　近日，在中石化洛阳工程有限公司团委开展的“学党史、强信念、跟党走”学习教育活动中，该企业广大青年通过回顾“两弹一星”事业的发展历程，感悟“两弹一星”精神的时代内涵。

　　“大家纷纷表示，要将个人梦与中国梦相结合，积极传承弘扬‘两弹一星’精神和石油精神，锤炼品格、勇于创新、立足岗位、实干争先，以昂扬奋发的姿态迈出青春建功‘十四五’高质量发展新步伐。”中石化洛阳工程有限公司洛阳基地团总支书记李超说。

　　“两弹一星”精神，每一次重温，都是一次爱国主义、奋斗精神的思想洗礼。新时代的洛阳，广大科研人员在为祖国奋斗的接力中，跑好属于他们的这一棒。

　　“热爱祖国、无私奉献”的家国情怀是“两弹一星”精神最鲜艳的底色。

　　“时刻把祖国的需求放在首位”是中国工程院院士、黎明化工研究设计院有限责任公司原院长李俊贤的人生写照。为建设中国第一条高性能燃料生产线，李俊贤舍弃首都舒适生活，在西北边陲一待就是十几年；他一辈子勤俭节约，却在90岁高龄时作出惊人之举，捐赠300万元积蓄设立博士创新基金和困难帮扶基金，被誉为“国家腾飞的‘推进剂’”。

　　“自力更生、艰苦奋斗”的作风是“两弹一星”精神的本质。

　　中航光电科技股份有限公司是我市科技创新、深化改革方面的领军企业。从第一代创业者在伊川县水寨镇宋村的小山坡上建厂，到如今销售收入过百亿元、市值破千亿元的行业龙头企业；从研发出中国第一个线簧孔电连接器，到产品涵盖光、电、流体全品类300个系列25万个品种；从逐梦蓝天到遨游星海，一代代中航光电人自力更生、艰苦创业，用实际行动践行“两弹一星”精神。

　　“大力协同、勇于登攀”是成就“两弹一星”事业的重要保证。

　　拥有技术研发人员200余名，形成了以博士、硕士为主体，涵盖预防兽医、临床兽医、生物技术、药理学、药剂学等专业的优秀研发团队，普莱柯生物工程股份有限公司凭借研发团队的协同创新，实现多个国际、国内首创，创造了一系列业内奇迹。

　　这些年，从中信重工“中国首台套”工业CT机填补国产空白，到洛轴时速250公里高铁轴承实现进口替代，再到中国一拖瞄准高新技术应用最为密集的260马力至340马力动力换挡拖拉机展开全方位创新……一个个“中国第一”见证了“两弹一星”精神在洛阳的接力传承，彰显了河洛儿女谱写科技报国新篇章的智慧和勇气。（记者 李冰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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