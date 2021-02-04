反响热烈！洛阳年轻干部深入学习领会习近平总书记在中青年干部培训班开班式上的重要讲话

9月1日，习近平总书记在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上发表重要讲话，在洛阳广大党员干部中引发热烈反响。大家表示，要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，紧密结合思想和工作实际，练好内功，提升修养，以忠诚干净担当的实际行动，推动洛阳实现新一轮发展，创造属于这个时代的洛阳新辉煌。

9月1日，习近平总书记在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上发表重要讲话，在洛阳广大党员干部中引发热烈反响。大家表示，要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，紧密结合思想和工作实际，练好内功，提升修养，以忠诚干净担当的实际行动，推动洛阳实现新一轮发展，创造属于这个时代的洛阳新辉煌。

“总书记的重要讲话是我们做好基层工作的行动指南！”新安县青要山镇袁山村党支部书记、村委会主任李娜说，作为一名90后村支书，要如饥似渴学习，一刻不停提高，用心用情用力解决好群众“急难愁盼”问题，与袁山村干群一道，围绕“红色基地、特色袁山”发展定位，开发好各类资源，发展好集体经济，为推动乡村振兴贡献青春力量。

对党忠诚是对理想信念坚定的最好诠释。河南科技大学第一附属医院党委副书记赵莹表示，作为一名党培养起来的年轻干部，将牢记殷殷嘱托，坚持以党性立身做事，说老实话、办老实事、做老实人，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

干事担事，是干部的职责所在，也是价值所在。伊川县白元镇党委书记杜曙光表示，作为一名乡镇党委书记，将坚定理想信念，坚决做到对党忠诚，始终保持“赶考”清醒，把可能遇到的困难、风险、挑战作为磨炼自己的机遇，带领全镇人民团结奋进、开拓创新，立足实际、发挥特色，大力发展镇域经济，全面推进乡村振兴，奋力建设工业强、农业优、生态美、百姓富的新阶段美好白元。

“当‘干者’，不当‘看者’！”偃师区委常委、纪委书记郭秋香说，作为一名纪检监察干部，将坚决践行总书记要求，带头做到自身正、自身净、自身硬，做“执纪先守纪、执法先守法”的践行者；带头做到“身入”基层、“心到”基层，发现问题并找到解决问题的办法，更好推动改革发展各项工作；带头当好敢于斗争、善于斗争的战士，在原则问题上寸步不让，深化运用监督执纪“四种形态”，坚决落实“三个区分开来”，切实为担当者担当、为负责者负责，竭尽全力激励党员干部为实现洛阳新一轮发展担当作为。

刀要在石上磨，人要在事上练。“作为年轻干部，有幸生逢伟大时代，一定牢记嘱托、坚定信念、感恩奋进！”栾川县委副书记张亚磊表示，将把深入学习贯彻总书记重要讲话精神同持续落实全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议部署要求结合起来，既放眼全域、站位大局，又眼睛向下、脚步向下，扑下身子、沉到一线，真正把情况摸实摸透、把工作落稳落实，在洛阳南部生态涵养区的生态文明建设和乡村振兴中勇挑重担、善作善成，为奋力谱写全面建设社会主义现代化栾川新篇章、“建强副中心、形成增长极”贡献全部热血和力量。

“总书记对年轻干部发出号召、提出要求、作出动员，让旅发集团的青年党员干部备受鼓舞，同时也为我们加快建设青年友好型城市指明了方向！”洛阳旅发集团党委书记、董事长、总经理崔光焱表示，旅发集团作为全市文旅行业的“主力军”，将义不容辞地担起市委市政府赋予的责任和使命，聚焦“文旅文创成支柱”，主动创新、履职担当，争做青年友好型城市建设的“排头兵”：以黄河流域非遗保护展示中心和牡丹博物馆为平台，讲好“黄河故事”“洛阳故事”，让广大青年在“行走洛阳、读懂历史”中充满精神归属感；打造更具特色且备受年轻人青睐的文创产品和文化IP，增强青年人对洛阳的文化认同感；加快建设在河之洲旅游度假区等旅游新业态项目，办好中原国际文化旅游产业博览会，让年轻人在“享游洛阳”中获得更多身心愉悦感。（洛报融媒记者 孙自豪 孙小蕊 见习记者 李雅君）