成功始发！“洛阳智造”配套中国出口最大盾构机

洛报融媒记者从洛阳新强联回转支承股份有限公司了解到，日前，在土耳其伊斯坦布尔“萨利耶至基廖斯”高速公路隧道项目现场，中国出口海外最大直径盾构机——“中铁1294号”土压平衡盾构机顺利始发。新强联公司为其配套了主驱动盘、密封装置等关键部件，实现共建“一带一路”市场新突破。

洛报融媒记者从洛阳新强联回转支承股份有限公司了解到，日前，在土耳其伊斯坦布尔“萨利耶至基廖斯”高速公路隧道项目现场，中国出口海外最大直径盾构机——“中铁1294号”土压平衡盾构机顺利始发。新强联公司为其配套了主驱动盘、密封装置等关键部件，实现共建“一带一路”市场新突破。

“该项目是中国高端装备制造‘走出去’的又一里程碑，也是共建‘一带一路’倡议下中土两国深化合作的重要实践，同时也标志着我们的产品再次获得市场高度认可。”新强联公司总工程师郝文路自信地说。

“萨利耶至基廖斯”高速公路是伊斯坦布尔在建的重要公路项目，将提供从伊斯坦布尔北部社区到市中心更快捷的通道。其中，“中铁1294号”盾构机掘进区间为8.7公里，最大埋深172米，最小水平曲线半径190米。针对项目大埋深、高水压、洞内装机等复杂的施工条件，“中铁1294号”盾构机整机刀盘直径13.65米，总机长约95米，总重量约2850吨，并搭载了连续掘进等多种先进技术，成功解决了复杂地质条件下的大直径盾构掘进难题，确保了施工的高效性、安全性和环保性。

新强联公司配套的零部件中，主驱动盘负责驱动刀盘旋转，是盾构机掘进的“抓手”。密封装置则负责避免泥土和岩石进入机器内部。“两部件和盾构机其他部件紧密相连，要求精度高、结构复杂、加工工序多，其性能指标合格与否关乎盾构机整机的安全运行。”郝文路说。

在该配套项目中，新强联精心编制加工工艺，严格控制加工过程和质量检验，保证了各零部件的加工精度，满足了整机在复杂工况下的严苛使用需求，为盾构机掘进的稳定性、可靠性提供了有力支撑。

盾构机素有“地下航母”之称，是衡量一个国家制造业水平的重要标志。近年来，作为国内超大直径回转支承和风电轴承制造的龙头企业，新强联公司持续深耕高端盾构机国产替代，在超大型盾构机主轴承和关键部件领域实现多项突破，让超大型盾构机装上“中国心脏”，助力我国盾构领域关键技术自立自强达到新的水平。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 冯师垚 文/图）