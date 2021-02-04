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2亿元“及时雨”助企渡难关
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.31 08:28

　　8月30日，在位于孟津区的洛阳万众吉利热电有限公司内，发电机组运行平稳，持续向电网供电，日最大发电能力达到1920万千瓦时。

　　随着生产步入正轨，该公司总经理李钧阳心里悬着的石头终于落了下来。“开工投产至今，遇到资金问题还是第一次，真没想到政府这么快帮我们解决了难题！”李钧阳言语间满是感激。

　　前不久，受疫情等多重因素影响，企业原定用于购买天然气的资金无法及时到位，生产节奏被打乱，直接影响到下一步的生产。如果资金无法到位，企业甚至面临停工停产的危险。

　　孟津区相关单位了解这一情况后，立即召集该区“万人助万企”活动领导小组办公室、发改委和金融机构相关负责人到企业现场办公。在市政府及市金融工作局等部门大力协调下，洛阳银行很快为该企业授信2亿元。

　　得知结果后，李钧阳连呼“没想到”：一是没想到银行审批如此之快；二是没想到授信额度如此之高。他说：“银行是按照我们企业一个生产周期所需资金授信的，而且授信额度可循环使用。”目前，企业已使用1亿元资金购买天然气，各项生产经营活动均稳步推进。

　　自“万人助万企”活动开展以来，孟津区建立了区级领导、区直单位、科级干部分级包联企业机制，明确37名区级领导分包100家重点企业，整体分包联系企业数量达319家，基本实现全区规模以上工业企业、一二三产业重点企业全覆盖。截至目前，孟津区共收集企业反映问题209个，逐一分类交办相关职能单位，140个问题已得到解决，其他问题正在积极推进解决。（记者 郭飞飞 通讯员 董洁 郑建强）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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