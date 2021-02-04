即日起，瀍河区恢复堂食！

21日下午，洛报融媒记者从瀍河区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，即日起，瀍河区有序开展餐饮单位堂食服务。 21日下午，洛报融媒记者从瀍河区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，即日起，瀍河区有序开展餐饮单位堂食服务。同时，瀍河区还提出以下堂食规范： 一、各餐饮单位要压紧压实疫情防控主体责任，做到防控机制、员工排查、防疫物资、场所管理、宣传教育、环境消杀、安全生产等方面严格按照疫情防控的各项措施要求落实到位。 二、各餐饮单位要做好员工健康监测，从业人员必须接种两针新冠病毒疫苗和持有48小时内核酸检测阴性证明方可上岗，每日必须进行体温监测，严禁有发热、咳嗽等呼吸道感染症状的员工上岗。 三、各餐饮单位对所有进店人员要严格落实好戴口罩、测体温、查验健康码等防控措施，发现有红码、黄码人员的要禁止其入内并第一时间上报所属乡(街道)；拒绝发热、咳嗽等人员就餐。 四、严格落实好全程佩戴口罩的要求，凡进店顾客除用餐时其余时间必须正确配戴口罩。 五、严格限制人员流量，就餐取餐时按照1米线保持好距离，科学设置座位，拉大餐桌间距，上座率原则上不得超过接待量的50%，最大限度降低人员密度。每桌用餐人员不得超过10人，禁止承接100人以上人员聚餐。 六、各餐饮单位要做好通风消杀，确保店内环境卫生安全，从业人员必须全程佩戴口罩上岗。 七、提倡电话订餐、网络订餐、限时就餐、防止门店扎堆聚集供餐，倡导文明就餐，提倡公筷公勺。 八、严禁现场宰杀活禽类，严禁销售野生动物或野生动物制品。 九、各餐饮单位法定代表人或主要负责人为疫情防控第一负责人，要严格遵守疫情防控要求，对防控措施落实不力，一经查实，从严查处。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 王少峰）