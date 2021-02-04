铜驼暮雨的传说、夹马营烧鸡制作技艺……17个项目入选瀍河区非遗名录

儿时就听过的东关大石桥传记，吃货必点的小军刀削面、夹马营烧鸡……19日，洛报融媒记者从瀍河区文化馆获悉，第六批瀍河区非物质文化遗产名录于日前公布，与百姓生活息息相关的17个非遗项目入选。

儿时就听过的东关大石桥传记，吃货必点的小军刀削面、夹马营烧鸡……19日，洛报融媒记者从瀍河区文化馆获悉，第六批瀍河区非物质文化遗产名录于日前公布，与百姓生活息息相关的17个非遗项目入选。

据了解，此次入选瀍河区非物质文化遗产名录的17个非遗项目包括：东关大石桥的传记、老子的传说(孔子入周问礼)、铜驼暮雨的传说、夹马营火烧街的传说、河南筝派、河洛盘扣、河洛糖画(孙氏糖画)、河洛丝绫堆绣、河洛打籽绣、辑珠、面塑(温家面塑)、陈记梨膏糖制作技艺、猪肝散制作技艺、河洛面食(小军刀削面制作技艺)、夹马营烧鸡制作技艺、平乐郭氏正骨接骨膏制备技艺、喝汤的习俗(鼓楼东羊杂肝汤)等。囊括了民间文学、传统音乐、传统技艺、传统医药等多个类别，与百姓日常生活联系密切，传承群体广泛，其中，多个非遗项目在推动河洛文化生态保护和高质量发展中发挥了重要推动作用。

非物质文化遗产是历史发展的见证，是宝贵的文化资源，也是助推经济社会发展的重要力量。近年，瀍河区非遗传承发展成果显著，非遗传承人队伍不断壮大。截至目前，瀍河区共有国家级非遗1项、省级非遗3项、市级非遗5项、区级非遗25项；国家级非遗传承人2人、省级非遗传承人4人、市级非遗传承人4人、区级非遗传承人13人。同时，瀍河区通过举办“非遗进景区”“非遗进校园”“舌尖上的非遗”“线上赏非遗”等活动，以非遗展示、展演等方式，提供交流平台，提振传承信心，展示非遗魅力。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 王琳）