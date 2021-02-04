瀍河区为志愿者颁发“新冠肺炎疫情防控志愿服务证书”

12日上午，在瀍河区环城北路66号院门口的疫情防控卡点，22岁的志愿者徐睿激动不已，她收到了一份特殊的礼物——瀍河区委组织部颁发的“新冠肺炎疫情防控志愿服务证书”。

12日上午，在瀍河区环城北路66号院门口的疫情防控卡点，22岁的志愿者徐睿激动不已，她收到了一份特殊的礼物——瀍河区委组织部颁发的“新冠肺炎疫情防控志愿服务证书”。

徐睿是中南民族大学的在读生，她还有一个特别的身份，火箭军驻洛某部退伍女兵。一周多前，她主动报名参加疫情防控志愿者服务行动，与母亲张新茹一起坚守在防疫一线。

头顶烈日，在疫情防控卡点一站就是8个小时，徐睿坦言，这份工作很辛苦。可她说，两年的军旅生涯，让她明白了什么是责任和担当。她向颁发证书的人说：“感谢组织的鼓励，这张证书我会珍藏一辈子，今后我会更加义不容辞，为社会贡献自己的力量！”

这两天，瀍河区像徐睿一样收到志愿服务证书的志愿者还有不少。他们中有50后、60后、70后……00后，不论是小区巡逻、入户登记、信息录入，还是卡点执勤等，都留下了他们兢兢业业、任劳任怨的身影。他们用平凡的举动、真挚的情感为社区疫情防控工作奉献自己的光和热，“红马甲”“红袖标”更是成了他们美丽的主打色。

为感谢、激励广大志愿者，瀍河区委组织部近日联合区总工会、团区委、区妇联等组织，精心制作了2000余份“新冠肺炎疫情防控志愿服务证书”。截至目前，瀍河区已陆续组建401支志愿者服务队，为参与疫情防控的1600多名志愿者颁发了证书。

“每张证书背后都有一个响亮的名字，希望这段难忘的经历永远铭记在他们心中。”瀍河区委组织部有关负责人说。(记者 刘嘉仪 通讯员 杨洁 文/图)