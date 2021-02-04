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专家提醒：快递包裹尽量别带回家 也没必要过度消毒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.11 08:54

　　眼下，不少市民为减少去商超等公共场所的次数，选择在家网购生活用品。快递包裹外包装上会沾染病毒吗？如何对快递包裹科学消毒？9日，市疾控中心消毒与媒介生物控制所所长赵进奎对市民关心的问题进行解答。

　　问题一：快递包裹外包装上会沾染病毒吗？

　　赵进奎：快递包裹外包装上沾染病毒的可能性很小。我市各邮政快递企业会根据防疫的相关要求，对进洛的快递包裹进行消毒，以避免病毒通过快递包裹传播。

　　问题二：到快递网点取包裹时需要注意什么？

　　赵进奎：德尔塔毒株的传染性很强，市民去取快递包裹时一定记得戴口罩，不要在网点过多停留。同时，尽管快递包裹外包装上沾染病毒的概率很小，为了保险起见，尽量别把包裹带回家，可以在室外将外包装拆除。

　　拆包裹时，可以先用消毒湿巾或消毒酒精对外包装进行擦拭，然后将外包装丢弃至垃圾桶。有些服装或食品类的商品，里面还有包装，个别市民也会对里面的包装进行消毒，目前形势可控，其实没必要过度消毒。

　　问题三：有些人将快递包裹带回家，放在阳台上暴晒可以杀死病毒吗？

　　赵进奎：病毒附着在不同物体表面，存活时间长短不一，一般在4天左右，暴晒可以杀死病毒，不过最好还是通过酒精等对外包装进行消毒。取快递包裹后记得洗手，或使用消毒湿巾、免洗手消毒液对手进行消毒。

　　此外，记者从市邮政管理局市场监管科获悉，目前我市各邮政快递企业运行正常，未受疫情形势影响。我市要求各邮政快递企业坚决遵守“一停、二消、三查、四保”原则，做好疫情防控。邮件快件作业场所、各邮政快递企业处理场所，要对进入洛阳的邮件快件进行六面消毒，从业人员落实戴口罩、勤洗手、测体温、不聚集、一米线等疫情防控措施，未接种疫苗人员暂时避免从事邮政快递业务。同时要求各邮政快递企业每天安排专人到各网点抽查，督促各邮政快递企业严格落实疫情防控要求，一旦发现未采取疫情防控措施的将严肃处理，确保我市寄递渠道安全、稳定、畅通。（记者 魏巍 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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