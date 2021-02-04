爱心人士自购防疫物资送到卡点

日前，为支持防疫工作，伊川汤馆老板段英锋等人购买了价值1.5万元的瓶装水、消毒液等防疫物资，送到各防疫卡点。

日前，为支持防疫工作，伊川汤馆老板段英锋等人购买了价值1.5万元的瓶装水、消毒液等防疫物资，送到各防疫卡点。

段英锋今年50岁，在伊川县鸣皋镇开了一家汤段大碗牛肉汤馆，汤馆附近设有一个防疫卡点，卡点值班人员对出入鸣皋镇的人员开展测量体温、查看健康码等工作。“大热的天，值班人员都很辛苦。”段英锋说，前段时间我省突发汛情，他因有事没帮上忙，这次决定为一线防疫人员做点儿事情。

当段英锋向朋友提起准备给一线防疫人员捐赠防疫物资时得知，镇上的金城石化加油站也准备捐赠防疫物资。在朋友的引荐下，他与加油站负责人取得联系，商量决定两家各拿出7500元用于购买防疫物资。

4日，段英锋等人拿着1.5万元爱心款采购了1300多件瓶装水，还有84消毒液、喷壶等防疫用品。随后，他们开车将防疫物资送至周边约20个防疫卡点。

鸣皋镇邢庄村村委会副主任杨灿森说，他们村的防疫卡点也收到了段英锋送来的防疫物资，感谢爱心人士对防疫工作的支持，他们一定坚守岗位，打赢这场防疫战。（记者 魏巍 通讯员 郭利红）