英雄事迹感人肺腑，榜样力量催人奋进。昨日下午，警旗映初心——全省公安英模先进事迹演讲报告会洛阳专场举行，深入开展“弘扬长霞精神，筑牢政治忠诚”系列主题学习教育活动，推进党史学习教育和公安队伍教育整顿走深走实。

英雄事迹感人肺腑，榜样力量催人奋进。昨日下午，警旗映初心——全省公安英模先进事迹演讲报告会洛阳专场举行，深入开展“弘扬长霞精神，筑牢政治忠诚”系列主题学习教育活动，推进党史学习教育和公安队伍教育整顿走深走实。

报告团团长、省公安厅一级巡视员王太鑫带队来洛。市领导赵会生、王飞、李保兴会前会见了报告团成员，并出席报告会。

赵会生在会见时指出，全市公安机关和广大公安民警、辅警要以此次报告会为契机，进一步筑牢对党忠诚、对人民忠诚的信仰根基，奋力建设更高水平平安洛阳；要扎实推进政法队伍教育整顿，结合党史学习教育开展好英模教育，弘扬传承英模精神，推动全市涌现更多英雄的团队、集体和个人；要凝聚警心、鼓舞士气，把英模精神转化为奋进“十四五”的强大力量，忠诚履职、担当作为，更好服务全市经济社会发展，为现代化洛阳都市圈建设作出积极贡献。

报告会上，六位演讲报告人分别讲述了登封市公安局原局长任长霞、扶沟县公安局白潭派出所副所长张宁博、临颍县公安局皇帝庙派出所指导员兼驻村民警陈晓磐、许昌市公安局刑侦支队支队长黄昆、台前县公安局禁毒大队副大队长乔进全、郑州市公安局东风路分局民警樊树锋的感人事迹。

现场聆听报告的民警、辅警纷纷表示，这是一次深刻的党性教育和思想洗礼，将对标先进砥砺初心、见贤思齐践行使命，为全市社会治安稳定贡献力量。

省政法队伍教育整顿第三驻点指导组公安专班有关负责同志参加活动。（记者 申利超）