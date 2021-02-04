冰洗项目加快建设 格力“洛阳造”再添新内容

今日，记者从洛阳格力获悉，格力电器(洛阳)冰箱及洗衣机生产基地项目近日进入施工高潮，目前已完成项目一标段桩基铺设。

今日，记者从洛阳格力获悉，格力电器(洛阳)冰箱及洗衣机生产基地项目近日进入施工高潮，目前已完成项目一标段桩基铺设。该项目将打造格力最先进冰洗生产线，制造格力科技含量最高的冰洗产品，全部投产后年产值可达100亿元。

冰洗项目建设效果图

洛阳格力冰洗项目位于洛阳高新区关林路与夏口路交叉口西南侧，总投资约40亿元，总占地面积约1043亩，规划总建筑面积约69.5万平方米。其中，项目一期工程占地面积约542亩，预计明年年底建成，主要从事洗衣机、干衣机、洗干一体机、智能洗衣机等衣物护理产品生产。

“得益于各级政府大力支持，我们自今年3月底进入实质性施工以来，不断加快一标段建设，初步掀起了项目建设高潮。”洛阳格力冰洗项目负责人李康表示。

该项目一标段为成品仓库，目前在项目建设现场，逾百名工人与11台挖掘机正时刻加紧进度，将全部1203根桩基于近日铺设完毕，随着后续钢构等建设持续推进，预计今年8月完成一标段施工，后续将进入生产线施工。

作为格力继机器人项目、空调项目后在洛布局建设的又一处生产基地，洛阳格力冰洗项目在通过积极拓展生产领域，推动我市制造业高质量发展的同时，还将围绕智能工厂建设持续发力，进一步打造智能制造行业标杆。

根据规划，该项目将广泛应用跨区域协同管理技术，发展工业大数据，并依托强大的自主研发集成国内外先进自动化装备及工业机器人，实现设备自动化、生产透明化、物流智能化、管理移动化、决策数据化等“五化”目标，最终建成“以人为本、精益高效、互联互通”行业领先的智能制造冰洗产业园。

项目整体全部投产后，其洗衣机和冰箱年产能分别可达300万台、200万台，年产值可达100亿元，年税收约3亿元，可带动就业岗位约3000人，并吸引大量的产业链上下游配套企业集聚，为我市围绕产业链推进制造业高质量发展提供更多“格力动力”。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 郭朝)