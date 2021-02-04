了不起！洛阳选手王鹏飞夺得南京100公里越野跑冠军

23日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，在22日下午结束的“2021南京老山100越野挑战赛”上，洛阳选手王鹏飞勇夺冠军！

23日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，在22日下午结束的“2021南京老山100越野挑战赛”上，洛阳选手王鹏飞勇夺冠军！

南京老山100越野挑战赛已举办六届，比赛在南京老山国家森林公园举行。今年的比赛以“有氧运动、享受自然”为主题，赛事设置了30公里、50公里与100公里三种赛程，由泥石路、台阶路、丛林路、防火道等复杂地形组成，其中100公里项目对参赛者来说极具挑战性。来自全国各地1000名长跑达人参加本次比赛，其中包括洛阳长跑圈的多名好手。

当天早晨5时许，100公里组开赛，王鹏飞在前半程比赛中，合理配速，始终保持在第一集团。此后，他逐渐加速，将对手一个个甩在身后，取得领先优势。在比赛的后半程，他一马当先，不断拉开与其他选手的差距，最终夺冠。

“比赛的最终成绩有些出乎我的意料。”23日接受采访时，王鹏飞说，除了在正午最热的五公里路程中比较难熬，整个比赛还算顺利，这得益于赛前一段时期的精心备战。王鹏飞今年34岁，从事金融行业，自2017年开始练习长跑和户外穿越。“当初太胖了，就是为了减肥！”提及开始跑步锻炼的原因，他笑着说。