新农人的“田园梦” 让村里开出“科技花”

从实现全面脱贫到现阶段的乡村振兴，近年来，线上营销和流量转化在助农惠民过程中发挥着越来越重要的作用。

从实现全面脱贫到现阶段的乡村振兴，近年来，线上营销和流量转化在助农惠民过程中发挥着越来越重要的作用。为帮助和促进洛阳县区乡镇的农产品销售，推进电商助农工作开展，打造区域农产品名片，即日起由洛阳市农业农村局指导，洛阳日报报业集团、中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行联合主办，洛阳网承办的“购家乡好物·促乡村振兴”夏季电商助农计划正式启动。该计划将通过电商直播带货等形式，宣传特色农产品，帮扶县区乡镇农产品销售，向更多人传播绿色农产品品牌，助力乡村振兴。

本期，在伊川县农业农村局的支持下，我们带您走进伊川县。

有这样一批青年人，他们有科学文化素养，掌握现代经营理念，选择扎根乡村，以新形象、新思维、新模式在实现乡村振兴过程中走出一条新道路。采取规范标准化种植提高农业效能，借助科技研发提升农产品质量，以健康优质为主要理念，他们被称作——“新农人”。

低GI粗粮面里的科技

打开加工车间紧闭的大门，属于谷物的天然香气迎面而来，位于伊川县平等乡王庄村的三山农业开发有限公司内，全副武装的工人正在加工线旁忙碌，他们面前这些混合了多种谷物、豆类的杂粮，将经过磨粉、和面、压面、切割等工序，最终成为一袋袋包装好的粗粮面条。

“咱们的产品主打低GI粗粮主食，目前GI值已经达到53.09。”公司负责人班旭轶拿出一张出自河南省农业科学院副产品研究加工中心的检测报告骄傲地展示。

从事低GI粗粮主食的研发加工，起因是为了家人的健康。班旭轶的父亲因患高血压离世，亲人们也大都存在血压偏高的情况，所以他对如何改善人体健康分外关注。“医生告诉我们，多吃粗粮对‘三高’的情况会有改善，家里就经常吃，而且咱们这边多丘陵，本身杂粮种植也比较多。”考虑到家人的身体健康，又联系到家乡的实际情况，班旭轶在2014年创业时便下定决心要做粗粮农副产品加工。

一次偶然的机会，他从河南省农科院农副产品研究所的讲座中了解到了“低GI”这个概念，“GI值”即“血糖生成指数”，低GI食物的消化吸收作用相对较慢，也就容易让人体的血糖值维持在一个比较稳定的状态。

这个新概念一下子打通了班旭轶的思路，他开始尝试低GI主食的研发，并求助于农副产品研究所的专业人士，在漫长地反复试验后，最终成功研发出GI值达53.09的粗粮面产品。

“别看只是小小的面条，背后可是藏着科技的力量！”班旭轶笑着说。健康绿色的农副产品，也得到了当地政府的大力支持，班旭轶的三山农业开发有限公司以“公司+农户”的模式展开经营，如今已拥有500亩种植合作基地，签约种植农户500多户，带动42户贫困户就业。在助力乡村振兴上，从村民的个人家庭条件出发，分别采取进厂务工、到户增收、义务带贫三种方式，实现有效帮扶，其中进厂务工的农户每年收入可达3万元。

“接下来我的目标就是把产品做得更好，多参与线上线下宣传，好让更多人了解咱们低GI粗粮面的特色，多卖产品才能带动更多乡亲过上好日子。”目前，班旭轶的公司已与河南省农科院农副产品加工研究中心进行战略合作，为研发出更加健康绿色的农副产品而不懈努力。

阳光玫瑰带来阳光生活

“咱们新农人的特色就是有知识有文化，在种植上得严格按照科学把关。”在伊川县酒后镇路庙村，园长路素琴兴致勃勃地介绍她的路氏精品葡萄观光园，园区大棚内种植的都是近些年正“网红”的阳光玫瑰葡萄。

每株葡萄树都按严格按规定的间距栽种，挂果时每串葡萄都被筛选至65粒，正是这种严格的科学管理标准，才能保证阳光玫瑰葡萄的品质。

要想打响品牌，产品质量是关键，早年从事商贸工作20多年的路素琴深知这一点。她在外工作多年，2017年返乡时被家乡亲人的生活环境触动，产生了回报家乡、返乡创业的念头，于是她针对家乡地理环境，开始了长达一年的考察研究，前往全国各地学习农业园区经验，最终在2018年建立起这个占地183亩的阳光玫瑰葡萄观光园，并聘请中国农科院郑州果树研究所的研究员做专业指导。在她的精心照料下，阳光玫瑰葡萄每亩收入达七、八万元，并销往北上广等地，路素琴预计今年园区产量还会再翻一番。

“回乡创业就是想为乡亲们做点什么，我做得越好，乡亲们能赚的钱就更多。”葡萄园区采用入股分红的方式带动村民致富，村民们可采取农户入股、以地入股、现金入股三种方式参与果园投资，在企业盈利后享受分红。

妹妹路琴琴也在2020年毅然辞去教培行业管理职务，加入返乡创业的行列。在脱贫攻坚战中，姐妹俩的园区直接、间接带动当地108户村民实现脱贫，每户每年增收6千元左右。

她们还在冬季利用葡萄大棚尝试套种，目前已成功实现葡萄与西蓝花、草莓、甜瓜的套种，套种作物使葡萄在休眠期也得到了充分的营养，蔬果收益还能使每亩地提高2万元收入。接下来姐妹两人还打算增加种植中药材等高经济作物500亩，同时研究果树园艺造型，将园区打造成天然的植物蔬果乐园。

“虽然我还没有足够的实力能带动全村乡亲走上富裕之路，但我相信一步一个脚印走下去，在大伙的共同努力下，我们路庙村一定有一天会腾飞！”路素琴充满希望地说。

“新农人”从城市返回乡村，用自己的掌握的科学文化技术助力乡村振兴，为本地农业进行提档升级，为提高农产品附加值赋能，带领更多村民走向致富路。在党委和政府的政策、资金支持下，他们也将绿色优质农产品做成地区名片传播向全国各地，打响区域农产品品牌，让更多人看见乡村的精彩。接下来，我们将继续在伊川发掘更多家乡好货和动人故事。(见习记者 曲若凡)