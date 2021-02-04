洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

女子跳河轻生 洛阳协警奋勇施救【视频】

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.16 19:32

　　16日，记者从嵩县公安局听说一件事：该县一名协警见有人跳河，近乎本能地跟着跳了下去把人救起，这一幕被执法记录仪拍下。

　　事情发生在5月11日。当天中午，嵩县公安局城关镇派出所接到群众报警称，在县城滨河公园虹桥下，有名女子要跳河。接到警情，值班民警带人立即赶到现场。

民警劝说轻生女子

　　这名轻生女子看上去年龄不大。民警赶到时，她正坐在停在岸边的一条船上，脚下就是两米多深的河水。尽管家人在旁苦劝，但女子情绪激动，谁都不让靠近。

　　“你先上来，有啥委屈我们给你做主！”就在民警对女子进行劝说时，她的叔叔突然冲过去拉她，但没拉住，她扑通一声跳下水去。执法记录仪显示，几乎就在女子跳下去的同时，一名协警跟着跳了下去，并迅速抓住女子的胳膊，防止她下沉。接着，民警抛下去一个救生圈，大家合力把两人拉上岸。随后，女子被送到医院检查，民警了解到，女子因为和家人闹矛盾才产生了轻生的念头。

　　记者从嵩县公安局了解到，跳河救人的是该县城关镇派出所协警程海宾。“当时我离她(轻生女子)最近，所以抢先跳了下去。”程海宾说，他从小在水库边长大，水性比较好，当天跳水救人是本能反应，更是责任所在。

　　城关镇派出所民警介绍，程海宾今年34岁，14年前刚入职当协警就跟民警侦办了一起盗窃案。当时，在追捕途中，嫌犯跳入一条两三米深的水渠，程海宾毫不犹豫跳了下去，在水中控制住嫌犯。由于水渠护坡很陡且没有台阶，最后大家手拉手才把程海宾拉上岸。“那次跳水，他是为了保护群众财产不受损失，这次是为了群众的生命安全，他是好样的！”程海宾的同事们说。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 杨新亮 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将建设国际消费中心城市
  • 全省第一！一季度洛阳重点项目建设真给力
  • 点赞！两个国家重大项目将配备“洛阳...
  • 5月18日国际博物馆日 洛阳各博物馆精...
  • 建设智能工厂 打破国外垄断
  • 多件“国宝”现身！“华夏根脉 河洛文...
  • 女子跳河轻生 洛阳协警奋勇施救【视频】
  • 洛阳多部门组织应急演练 提高防汛能力
  • 发展艾产业 增收促振兴
  • 瀍河区新添一处足球场
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    小村之恋

    新安县荆紫山

    虞美人

    九寨沟珍珠滩瀑布
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605