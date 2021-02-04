女子跳河轻生 洛阳协警奋勇施救【视频】

16日，记者从嵩县公安局听说一件事：该县一名协警见有人跳河，近乎本能地跟着跳了下去把人救起，这一幕被执法记录仪拍下。

16日，记者从嵩县公安局听说一件事：该县一名协警见有人跳河，近乎本能地跟着跳了下去把人救起，这一幕被执法记录仪拍下。

事情发生在5月11日。当天中午，嵩县公安局城关镇派出所接到群众报警称，在县城滨河公园虹桥下，有名女子要跳河。接到警情，值班民警带人立即赶到现场。

民警劝说轻生女子

这名轻生女子看上去年龄不大。民警赶到时，她正坐在停在岸边的一条船上，脚下就是两米多深的河水。尽管家人在旁苦劝，但女子情绪激动，谁都不让靠近。

“你先上来，有啥委屈我们给你做主！”就在民警对女子进行劝说时，她的叔叔突然冲过去拉她，但没拉住，她扑通一声跳下水去。执法记录仪显示，几乎就在女子跳下去的同时，一名协警跟着跳了下去，并迅速抓住女子的胳膊，防止她下沉。接着，民警抛下去一个救生圈，大家合力把两人拉上岸。随后，女子被送到医院检查，民警了解到，女子因为和家人闹矛盾才产生了轻生的念头。

记者从嵩县公安局了解到，跳河救人的是该县城关镇派出所协警程海宾。“当时我离她(轻生女子)最近，所以抢先跳了下去。”程海宾说，他从小在水库边长大，水性比较好，当天跳水救人是本能反应，更是责任所在。

城关镇派出所民警介绍，程海宾今年34岁，14年前刚入职当协警就跟民警侦办了一起盗窃案。当时，在追捕途中，嫌犯跳入一条两三米深的水渠，程海宾毫不犹豫跳了下去，在水中控制住嫌犯。由于水渠护坡很陡且没有台阶，最后大家手拉手才把程海宾拉上岸。“那次跳水，他是为了保护群众财产不受损失，这次是为了群众的生命安全，他是好样的！”程海宾的同事们说。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 杨新亮 文/图/视频)