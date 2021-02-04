围绕产业链协同发展 加快推动都市圈建设

围绕洛阳都市圈轴承产业高质量发展，我市将联动兄弟城市立足产业链上下游协同发力，力争到“十四五”末，将洛阳都市圈打造成具有国际重要竞争力的轴承产业基地。这是记者在14日召开的洛阳都市圈轴承产业链高质量发展工作会议上了解到的。

围绕洛阳都市圈轴承产业高质量发展，我市将联动兄弟城市立足产业链上下游协同发力，力争到“十四五”末，将洛阳都市圈打造成具有国际重要竞争力的轴承产业基地。这是记者在14日召开的洛阳都市圈轴承产业链高质量发展工作会议上了解到的。

此次会议由市工信局、市轴承行业协会组织，并邀请河科大和轴研所、洛轴、济源钢铁等洛阳都市圈轴承产业链重点企业，以及我市和各县区相关委局参加。

会议听取了市轴承行业协会年度工作报告，组织企业进行典型经验交流，梳理洛阳都市圈轴承产业的基础和优劣势，对在“十四五”期间推动都市圈轴承产业高质量发展具体任务进行了部署。

目前，洛阳都市圈轴承产业链条完整，从轴承钢—轴承关键配件—高端轴承成品到下游用户，产品种类齐全，已形成密切的产业链协作关系。下一步，我市将积极联动兄弟城市，扎扎实实组织产业链上下游协同发展，力争到“十四五”末将洛阳都市圈打造成具有国际重要竞争力的轴承产业基地，力争洛阳都市圈轴承产业发展取得新突破。

副市长、洛阳轴承及基础件产业链链长贺敏参加会议。（记者 陈曦 通讯员 孔昭 王国兴）