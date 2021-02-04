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点赞！涧西工业遗产历史文化街区入选第二批省级历史文化街区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.14 21:54

　　今日，洛报融媒记者从相关部门获悉，近日河南省人民政府印发通知，公布第二批10个省级历史文化街区名单，我市涧西工业遗产历史文化街区名列其中。

　　涧西工业遗产历史文化街区集中分布于涧西区中州西路和景华路南北两侧，是“一五”期间我国最集中的工业区之一，由苏联援建、带有明显苏式建筑风格的工厂车间、厂房、职工住宅以及各种配套设施等组成。目前，涧西工业遗产历史文化街区有国务院2013年公布的全国重点文物保护单位1处，为洛阳涧西苏式建筑群，包含2号、10号、11号街坊，一拖大门、办公楼、毛主席像及厂前广场，洛轴厂前广场、毛主席像，洛铜办公大楼；第三次全国文物普查新发现文物保护点24处，包括36号、38号街坊等。

　　位于涧西区重庆路二社区的2号街坊，里面的苏式建筑已被列入工业遗产保护名录，有着厚重的历史底蕴和优良的文化传统，焦裕禄同志也曾经在这里生活过。近日，洛报融媒记者走在院内的路上，阳光下，苏式建筑红得愈发耀眼，刚刚浇过水的各色花朵芬芳吐艳，平坦干净的道路上见不到杂物，八角飞檐的凉亭前矗立着焦裕禄同志的全身塑像，环境优雅怡人。

　　20世纪70年代，我市将涧西工业遗产历史文化街区的苏式建筑保护纳入城市规划和文物保护体系，2009年以来，涧西区政府委托规划编制单位围绕工业遗产保护、建筑风貌和工业旅游等方面编制了一系列规划。2011年5月，涧西工业遗产历史文化街区获得由原文化部、国家文物局颁发的“中国历史文化名街”荣誉称号，是目前全国唯一一条入选的工业遗产街区。

　　近年，市自然资源和规划局会同市文物部门本着“理性对待、实事求是、以人为本、形式多样”的理念，确定了“保留经典、集中连片、点线结合、成规模”的保护原则，重点对一带(以中州路沿线特色历史风貌保护为内容的保护带)、三块(即重点保护2号、10号、11号街坊)、四点(即以洛铜、洛轴、一拖、中信厂前区为核心的的四个历史风貌节点)进行规划保护，尽量保存具有重要意义历史遗存的原物，重点突出历史信息真实载体的原真性保护和整体风貌特色的完整性保护。

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[ 责任编辑：潘亮]
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