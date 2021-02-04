@全国中小学生，洛阳博物馆公开课本周日开课

刚刚，洛报融媒记者获悉，本周日(5月16日)，一堂以“华夏根脉 河洛文化”为主题的公开课将在“人民网＋”客户端正式开课。

刚刚，洛报融媒记者获悉，本周日(5月16日)，一堂以“华夏根脉 河洛文化”为主题的公开课将在“人民网＋”客户端正式开课。

公开课由洛阳市委宣传部、洛阳市委网信办主办，人民网河南频道、洛阳博物馆承办。内容集知识性、趣味性为一体，以洛阳十三朝历史发展为时间线，以各朝代代表文物为知识点，融入洛阳五大遗址的考古发掘和保护知识，将带领观众充分感受华夏根脉——河洛文化的深邃与厚重，了解文物背后的传奇故事。

公开课具体信息如下——

开课时间：5月16日14：00

主讲人：洛阳博物馆馆长李文初、洛阳市文物考古研究院院长赵晓军

收看方法：在各手机应用市场搜索“人民网+”下载客户端，或扫描下方二维码下载。打开“人民网+”客户端，无须注册登录，在课程开始前点击首页播出入口，进入播放页面观看。

特别提示：请于公开课前一天下载客户端，以免下载拥堵，影响观看。(洛报融媒记者 智慧)