“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月圆满落幕

四月花香满洛城，文化大餐送群众。今日上午，伴随着模特表演《盛宴》的绚丽呈现，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌?我们的生活充满阳光”广场文化月在洛阳市周王城广场圆满落幕。

四月花香满洛城，文化大餐送群众。今日上午，伴随着模特表演《盛宴》的绚丽呈现，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌?我们的生活充满阳光”广场文化月在洛阳市周王城广场圆满落幕。

好戏连台，接地气暖民心

“河洛欢歌?我们的生活充满阳光”广场文化月自4月6日启动以来，在周王城广场共举行25场演出。在闭幕式上，本次广场文化月的优秀节目轮番上演。既有脱贫攻坚成果展的优秀作品，又有各项比赛的获奖作品，还有广场群众文化活动的成果展示，精彩纷呈，群星闪耀。

在近一月的时间里，广场文化月相继推出了广场群众文化活动成果展演、“文旅都市圈相约洛阳城”区域联动活动交流演出、“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”洛阳市脱贫攻坚成果展演展示、专场文艺演出、百姓舞台比赛、牡丹服饰创意模特大赛、戏曲票友大赛等具有浓郁地方特色的文艺演出活动。

“咱洛阳的群众艺术真是越来越好了！”家住附近的市民崔甫说，“每场演出我都看了，节目很新颖，内容也通俗易懂，咱老百姓看得开心。”

洛阳市文化馆活动部主任张建霞介绍，和往年相比，今年的广场文化月新增脱贫攻坚展演、“文旅洛阳圈相约洛阳城”、百姓舞台器乐比赛、百姓舞台声乐比赛四个版块，演出类型更加丰富、节目类型更加多样、报名的群众艺术团队更多，参与地区也从洛阳市扩散到整个洛阳都市圈。