洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月圆满落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.30 19:33

　　四月花香满洛城，文化大餐送群众。今日上午，伴随着模特表演《盛宴》的绚丽呈现，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌?我们的生活充满阳光”广场文化月在洛阳市周王城广场圆满落幕。

　　好戏连台，接地气暖民心

　　“河洛欢歌?我们的生活充满阳光”广场文化月自4月6日启动以来，在周王城广场共举行25场演出。在闭幕式上，本次广场文化月的优秀节目轮番上演。既有脱贫攻坚成果展的优秀作品，又有各项比赛的获奖作品，还有广场群众文化活动的成果展示，精彩纷呈，群星闪耀。

　　在近一月的时间里，广场文化月相继推出了广场群众文化活动成果展演、“文旅都市圈相约洛阳城”区域联动活动交流演出、“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”洛阳市脱贫攻坚成果展演展示、专场文艺演出、百姓舞台比赛、牡丹服饰创意模特大赛、戏曲票友大赛等具有浓郁地方特色的文艺演出活动。

　　“咱洛阳的群众艺术真是越来越好了！”家住附近的市民崔甫说，“每场演出我都看了，节目很新颖，内容也通俗易懂，咱老百姓看得开心。”

　　洛阳市文化馆活动部主任张建霞介绍，和往年相比，今年的广场文化月新增脱贫攻坚展演、“文旅洛阳圈相约洛阳城”、百姓舞台器乐比赛、百姓舞台声乐比赛四个版块，演出类型更加丰富、节目类型更加多样、报名的群众艺术团队更多，参与地区也从洛阳市扩散到整个洛阳都市圈。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳高新区又添新游园 融入劳动文化元素
  • 洛阳市奥林匹克中心项目加快推进
  • “五一”假期来洛阳吧！一座让你来了...
  • 5月至8月，洛阳将发放5000万元惠民“...
  • 中国空间站建设有咱“洛阳保障”
  • 大动作！事关洛阳都市圈区域住房公积...
  • 周公路特色商业步行街明日正式开街【...
  • 《我爱牡丹花》《洛阳娃》……谷建芬...
  • 洛宁县连山村：沟域经济 绿美山乡
  • “五一”小长假前后，洛阳开行28趟临客
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    “五一”假期来洛阳吧...
    洛阳市10条最美乡村旅...
    抓住春天的尾巴 这个...
    宜阳县四区村：抢抓农...
    精彩热帖

    创意摄影

    蜻蜓蜕变

    娇艳欲滴

    人像习作
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605