洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳高质量完成12名市属企事业单位领导人员选聘工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.25 16:47

　　“来洛阳后，我更深切感受到洛阳风清气正的良好政治生态、干事创业的浓厚工作氛围，工作劲头更足。”洛阳职业技术学院商学院院长王军华说，一个多月以来，自己吃住在学校，一边调研一边学习，已初步完成一份调研报告。

　　王军华正是今年通过公开选聘，被引进到洛阳的12名市属企事业单位领导人员之一。人才聚，事业兴。当前，洛阳迎来了国家重大战略叠加、省委省政府加快副中心城市建设的重大历史机遇期。根据发展需要选聘急需的优秀人才，是事业所需、大局所需，也是洛阳敞开大门、集聚人才的具体举措。去年，经市委研究，我市在广泛培养选拔使用本地人才基础上，面向海内外发布“招贤榜”，拿出国有企业、公立医院、高等院校和科研院所4类企事业单位的12个重要领导职位进行公开选聘。选聘岗位层次高、人数多、力度大，创下历年之最。

　　“面向全国招聘人才，就是要把洛阳敞开大门集聚人才、爱才惜才求贤若渴的导向树起来，把洛阳扩大开放、包容奋进的气魄亮出来，把洛阳强化人才支撑、加快洛阳都市圈和现代化强市建设的氛围造出来。”市委组织部相关负责人介绍。

　　公告发布后，共有来自全国21个省(区、市)的200多名各类人才报名。为确保选拔出高质量人才，我市严把政治关，始终把政治标准放在第一位，对政治上不合格的人选实行“一票否决”；严把资格关，坚持标准不降、要求不松，经过严格初审，从200余人中筛选76人进入面试；严把程序关，按照报名、资格审查、面试、确定考察对象、网上公示等程序组织实施，确保选聘工作公开、平等、竞争、择优；严把监督关，市纪委监委全程参与，重点突出资格审查、面试考察、分析研判等关键环节的执纪监督。

　　经过严格选拔，12名优秀人才脱颖而出，平均年龄41.58周岁，40周岁以下共4人，进一步充实了我市企事业单位领导力量，进一步实现队伍年轻化、知识化、专业化。他们中有上海证券交易所的技术专家，也有本科高校的院长教授，还有省级公立医院的专家骨干。12名人才均为硕士以上学历学位，其中博士3名；在7名事业单位领导人员中，正高级职称2名、副高级职称5名。

图为闫宏宪（左一）和医生们一起研讨业务。（采访对象提供）

　　目前，这12名人才均已到岗履职。“身上担子更重，紧迫感、责任感、使命感更强。”市中心医院副院长闫宏宪说，自己通过人才引进方式来洛阳工作，倍感珍惜，“我将发挥自己的专业特长，进一步提升豫西地区肝胆外科水平，推动市中心医院业务管理水平再上一个台阶，在健康洛阳建设中更好地担当作为。”

　　为确保人才引得来、留得住、干得好，我市积极做好人才引进“后半篇文章”，向本次选聘引进的人才统一提供90平方米的人才公寓住房，给予一定工作调研适应期再根据实际明确其职责分工，力争做到服务保障到位、监督管理到位、发挥作用到位，促使12名人才快速适应环境、及早融入工作、找准角色担当、充分发挥作用，为实现“四强两优三争先”奋斗目标、加快洛阳现代化强市建设筑牢人才支撑。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 杜南 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • “十四五”期间，洛阳将在全省率先建...
  • 洛阳市城建系统安全生产警示教育会召开
  • 洛阳西北隅办事处：“高龄认证”上门...
  • 孟津袖珍西瓜熟了！4月28日一起来吃瓜
  • 新七福神：淡雅又不失华贵的牡丹
  • 中央生态环保督察组公告
  • 洛阳市国资委：“老带新”重温峥嵘岁月
  • 好消息！交警部门“五一不打烊” 增开...
  • 洛阳高质量完成12名市属企事业单位领...
  • 接地气儿！洛阳方言版反诈宣传 提醒群...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    爱了爱了！这些“黑科...
    精彩热帖

    小区里的海仙花

    鲜花大道

    小区里的刺玫花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605