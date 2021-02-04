洛阳高质量完成12名市属企事业单位领导人员选聘工作

“来洛阳后，我更深切感受到洛阳风清气正的良好政治生态、干事创业的浓厚工作氛围，工作劲头更足。”洛阳职业技术学院商学院院长王军华说，一个多月以来，自己吃住在学校，一边调研一边学习，已初步完成一份调研报告。

“来洛阳后，我更深切感受到洛阳风清气正的良好政治生态、干事创业的浓厚工作氛围，工作劲头更足。”洛阳职业技术学院商学院院长王军华说，一个多月以来，自己吃住在学校，一边调研一边学习，已初步完成一份调研报告。

王军华正是今年通过公开选聘，被引进到洛阳的12名市属企事业单位领导人员之一。人才聚，事业兴。当前，洛阳迎来了国家重大战略叠加、省委省政府加快副中心城市建设的重大历史机遇期。根据发展需要选聘急需的优秀人才，是事业所需、大局所需，也是洛阳敞开大门、集聚人才的具体举措。去年，经市委研究，我市在广泛培养选拔使用本地人才基础上，面向海内外发布“招贤榜”，拿出国有企业、公立医院、高等院校和科研院所4类企事业单位的12个重要领导职位进行公开选聘。选聘岗位层次高、人数多、力度大，创下历年之最。

“面向全国招聘人才，就是要把洛阳敞开大门集聚人才、爱才惜才求贤若渴的导向树起来，把洛阳扩大开放、包容奋进的气魄亮出来，把洛阳强化人才支撑、加快洛阳都市圈和现代化强市建设的氛围造出来。”市委组织部相关负责人介绍。

公告发布后，共有来自全国21个省(区、市)的200多名各类人才报名。为确保选拔出高质量人才，我市严把政治关，始终把政治标准放在第一位，对政治上不合格的人选实行“一票否决”；严把资格关，坚持标准不降、要求不松，经过严格初审，从200余人中筛选76人进入面试；严把程序关，按照报名、资格审查、面试、确定考察对象、网上公示等程序组织实施，确保选聘工作公开、平等、竞争、择优；严把监督关，市纪委监委全程参与，重点突出资格审查、面试考察、分析研判等关键环节的执纪监督。

经过严格选拔，12名优秀人才脱颖而出，平均年龄41.58周岁，40周岁以下共4人，进一步充实了我市企事业单位领导力量，进一步实现队伍年轻化、知识化、专业化。他们中有上海证券交易所的技术专家，也有本科高校的院长教授，还有省级公立医院的专家骨干。12名人才均为硕士以上学历学位，其中博士3名；在7名事业单位领导人员中，正高级职称2名、副高级职称5名。

图为闫宏宪（左一）和医生们一起研讨业务。（采访对象提供）

目前，这12名人才均已到岗履职。“身上担子更重，紧迫感、责任感、使命感更强。”市中心医院副院长闫宏宪说，自己通过人才引进方式来洛阳工作，倍感珍惜，“我将发挥自己的专业特长，进一步提升豫西地区肝胆外科水平，推动市中心医院业务管理水平再上一个台阶，在健康洛阳建设中更好地担当作为。”

为确保人才引得来、留得住、干得好，我市积极做好人才引进“后半篇文章”，向本次选聘引进的人才统一提供90平方米的人才公寓住房，给予一定工作调研适应期再根据实际明确其职责分工，力争做到服务保障到位、监督管理到位、发挥作用到位，促使12名人才快速适应环境、及早融入工作、找准角色担当、充分发挥作用，为实现“四强两优三争先”奋斗目标、加快洛阳现代化强市建设筑牢人才支撑。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 杜南 文/图）