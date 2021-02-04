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姓氏溯源 根在河洛 ——从姓氏起源看客家人根在河洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.23 08:42

　　客家人根在河洛，这是全球客家人的共识。

　　客家人根在河洛，体现在各个方面。单就姓氏溯源来说，也能充分证明这一点。

　　中国姓氏　根在河洛

　　中国人的姓氏，最早形成于河洛地区。姓，首先出现在母系氏族社会，早期人们以母系氏族的图腾或地理环境为姓。氏，最初是按父系来区别血缘关系的标志。进入阶级社会后，贵族有氏，贫贱者只有姓和名而没有氏。

　　相传自伏羲氏开始“正姓氏，别婚姻”，形成最早的姓氏制度和婚姻制度。从伏羲到炎、黄二帝时期，中原各氏族部落形成了部落联盟。随着社会生产力不断提高，部落进入父系氏族社会，家庭私有制开始出现。最初的姓氏也从河洛地区向外延伸开来，形成了早期的姓氏。

　　尧、舜、禹时代，华夏民族的活动中心仍是河洛地区，姓氏得到广泛普及。西周时期有了分封制，中华姓氏又因封国、封邑、爵位、官职而大量增加。

　　春秋战国时期，战乱频繁，贵族阶层更替较快，有许多贵族因为战争失败、国家被兼并等沦为奴隶。“氏”的价值已经消失，“姓”和“氏”逐渐合二为一，被统称为“姓”，一直延续至今。

　　自秦、汉以后，中国北方少数民族逐渐强盛，并不断入侵甚至入主河洛地区，有的还在洛阳建都。为了稳定社会、加强统治，少数民族改用汉姓、汉名，中华姓氏作为多民族融合的产物，在河洛地区变得更加丰富。如北魏孝文帝迁都洛阳以后，就下令鲜卑族全部改姓汉姓，否则从重处罚。其他随迁的少数民族如高丽、匈奴等，也纷纷改用汉姓。当时在洛阳改姓的数量，史籍记载有300多个，《魏书·官氏志》单独列出的有114个，在当今120个大姓中有25个。

　　我国的姓氏十分丰富，历史上出现过的姓氏有2.2万多个，现在仍然使用的也有3500多个，其中排在前120位的姓氏人口总量接近12亿，占汉族人口总数的90%以上。在这120个姓氏中，产生于河洛地区或河洛文化圈的就有97个，占80.8%。另外，还有1737个姓氏起源于河洛文化圈内。因此，河洛地区(河洛文化圈)是中华姓氏的起源地。中华民族的血脉之根，就深深地蕴藏在河洛大地上。

　　五大姓氏　源起河洛

　　那么，起源于河洛地区的大姓有哪些呢？

　　根据全国第六次人口普查统计结果，中国人口最多的十大姓是李、王、张、刘、陈、杨、黄、赵、周、吴。前十大姓人口都在2000万以上，总数占全国总人口的40%以上。这十大姓的主要源头都在河洛地区或河洛文化圈内。

　　李姓起源有两支：一是源于嬴姓，是皋陶(gāo yáo)的后代。皋陶是尧的大臣，任大理官。皋陶的后代世袭这一官职，并以官职作为姓。商代末年，其后裔理征因执法公正而得罪了纣王，被纣王杀害。理征的妻子带着幼子理利贞出逃，流落到伊侯之墟(洛阳伊水之滨)，处境艰难时就摘李树上的果实充饥，得以活命。为了逃避追捕，也为了感激李树的救命之恩，他们就把理姓改为李姓，理利贞就成了李利贞。春秋时的老子李耳，是李利贞的第十一代孙。李姓的另一来源是北魏孝文帝迁都洛阳，实行汉化政策，鲜卑族将自己原来的叱李氏改为李姓。

　　王姓也是中国古老的姓氏之一。王姓有两大源头在洛阳：一是源于姬姓，黄帝后裔。周灵王的太子晋，又称王子晋、王子乔，在历史上被奉为“王氏始祖”。太子晋生于洛阳，后因治水问题被灵王以忤逆之罪废为庶人，但他仍然忧心国事，声名远播。其后人在洛阳任职，世称“王家”。后人遂以王为姓，尊太子晋为王氏，系王姓始祖。太原王氏和琅琊王氏都是他的后裔，这两支后来都发展成王姓的重要支派。今偃师缑山，相传就是太子晋升仙之处。王姓的第二个来源，是北魏孝文帝在洛阳推行汉化政策时民族融合的结果。

　　张姓历史悠久，分布很广，来源有两支，最主要的来源是姬姓。姬姓是黄帝之姓，黄帝的主要活动区域在河洛地区。史载黄帝有25个儿子，得其姓者有14个，夏、商、周三代的君主都是黄帝的子孙。黄帝的第五子少昊也是古帝王之一。少昊有个儿子名挥，是弓箭的发明者。挥制作弓箭，使其部落增强了猎捕禽兽的能力。后来，他被任命为弓正，并被赐姓张。其部落后代都姓张。

　　刘姓可以说是帝王之姓，中国历史上共出了66位姓刘的帝王。刘姓在全国分布非常广泛，来源主要有三个：一是源于祈姓。帝尧姓祈，后裔刘累是夏朝第十四代帝王孔甲的驯兽师，被封在刘地，并被赐以刘姓。据史书记载，今偃师缑氏镇南有刘累故城。后来的西汉高祖刘邦、东汉光武帝刘秀都是此支刘姓之后。二是源于姬姓。东周的分封制也是刘姓出现的又一主因。据《姓氏考略》记载，周顷王封王季之子到刘邑，建刘国，后裔以刘为姓。刘国故城也在今偃师一带。三是源于赐姓和少数民族改姓。北魏孝文帝曾下诏洛阳鲜卑族独孤氏改为刘姓。历史上在洛阳被赐姓的比较多见，而且刘邦称帝后实行和亲政策，许多少数民族先后移居中原，有不少人改为刘姓。

　　陈姓也源于河洛地区。史载周武王灭商后建立周朝，大封天下。他将舜的后人妫满封于陈地(今河南淮阳，在河洛文化圈内)。妫满去世后，谥号胡公，亦称胡公满。胡公满的支庶子孙以国名为姓，即为陈姓。陈姓的第二个来源，是北魏孝文帝在洛阳实行的汉化政策。据《魏书》记载，当年鲜卑贵族侯莫陈氏随孝文帝一起迁都洛阳，于公元496年遵诏把鲜卑复姓改为相近的汉族陈姓。

　　仅从以上五大姓氏的起源就可看出，中国多数姓氏有悠久的历史，且多形成于河洛文化圈内。

　　台湾宗亲　河洛寻根

　　与大陆隔海相望的台湾岛，早在夏商时期即属于九州中的扬州。后来历朝都曾派军或移民到台湾。1624年，荷兰殖民者侵入台湾，引起了台湾人民的反抗。后来，郑成功率兵从金门出发进军台湾，与荷兰人展开激战，最终收复台湾，并在台湾设立了一府两县，命令军人和眷属到台湾各地垦荒，在南部和西部建成大批村镇，人口也不断增长。

　　清朝政府统治台湾期间，曾鼓励大陆居民前往垦荒，闽南沿海的客家人、闽南人大批来到台湾。到嘉庆年间，在台湾的汉族人口已经达到200万。勤劳的闽南人、客家人，用自己的劳动把台湾变成了“鱼米之乡”。

　　历史上迁入台湾的民众，大多数来自福建和广东，都称自己是“河洛人”或“河洛郎”。他们还保留着从河洛地区带到南方的文化传统，认为自己是从王者之里迁来的中原世胄，乡土观念和群体意识强，重视亲情、血缘关系，重视同宗同族的荣誉感和凝聚力等。

　　从台湾人的姓氏也可以看出客家人、闽南人与河洛地区的渊源。据专家考证，台湾的姓氏是从福建沿海迁入的，从现有的63个姓氏族谱资料中可知，他们的祖先在晋代末年或唐代从中原河洛腹地迁往闽粤，再从闽粤迁往台湾。这63个姓氏的人口占台湾人口总数的80%以上。

　　排在台湾姓氏前十名的，如黄、张、李、王、刘、杨等，祖先都来自中原地区。台湾有一句俗话“陈林半天下，黄郑排满街”，福建则有“陈林满天下，黄郑排满山”的说法。台湾和福建的陈、林、黄、郑四大姓，祖先的最早居住地都在中原河洛地区。历史上“八王之乱”“永嘉之乱”导致中原八姓入闽(陈、林、黄、郑、何、胡、詹、丘)，其中就包括这四大姓；唐代“安史之乱”后，中原人相继进入闽粤沿海等地避难，其中也包括这四大姓。

　　现在台湾的许多姓氏都有自己的家谱，并且成立了宗亲会，他们都认为自己是炎黄子孙，每年都会来大陆寻根祭祖，而河洛地区是他们寻祭的重要目的地。

　　“请问客从何处来，中原河洛是吾家。”姓氏溯源，根在河洛。游子常望乡，乡愁在洛阳。（徐礼军 赵新顺）
[ 责任编辑：马佳佳]
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