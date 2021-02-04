洛阳加快产业转型 建设全国先进制造业基地

产业兴则洛阳兴，产业强则洛阳强。近年，我市围绕构建现代产业体系，持续强化改革、开放、创新“三力联动”，传统产业加快升级，新兴产业增势强劲，园区建设提速发力，形成了装备制造等3个千亿级产业集群，工业稳增长和转型升级成效明显，筑牢高质量发展根基。

产业兴则洛阳兴，产业强则洛阳强。近年，我市围绕构建现代产业体系，持续强化改革、开放、创新“三力联动”，传统产业加快升级，新兴产业增势强劲，园区建设提速发力，形成了装备制造等3个千亿级产业集群，工业稳增长和转型升级成效明显，筑牢高质量发展根基。

14日，由市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”系列活动举行产业发展专场。来自我市不同领域的20多名市民代表先后参观多个产业项目，感受我市在加快制造业转型升级、实现经济高质量发展的强劲脉动。

感受洛阳产业转型升级的创新动力

“科技园区集成服务商，创新企业能力提供商。”在洛阳国家大学科技园的大门口，两排大字格外醒目。作为我市高校院所科技成果转化和科技型中小企业孵化基地，市民代表们行程的第一站就来到了这里。

位于园区的中原智造工业共享云平台项目，由河南领聚网络科技有限公司自主研发。平台主要面向工业企业，通过互联网+云计算+大数据等现代信息技术的融合应用，为企业提供全生命周期全过程的数字化服务。

对于大数据产业，企业代表、河南金之信实业有限公司经理黄钢深有感触，该公司的智慧环卫项目就经常与大数据打交道。

黄钢说，推动数字经济与制造业深度融合，是实现高质量发展的重要抓手。洛阳作为重工业城市，随着数字技术在制造业研发、设计、制造、管理等领域的深化应用，传统制造业走出了一条富有洛阳特色的产业高质量发展新路子。