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双桂楼下品牡丹

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.12 09:19

　　洛阳人热情慷慨，今年洛阳牡丹文化节，好几个牡丹园免费开放，迎接来赏花的各方嘉宾。

　　洛阳牡丹历史悠久。北宋大文豪欧阳修痴爱洛阳花，编著《洛阳牡丹记》，详述牡丹的前世今生。

　　细说起来，欧阳修对牡丹的热爱，或是受了老上司钱惟演的影响。

　　钱惟演是北宋文臣，老家在浙江。此人出身富贵，学识渊博，只是有点儿急功近利、趋炎附势，同僚们对他略有腹诽，认为他做事不够体面，有失名节。

　　不过，有一说一，钱惟演对有才华的后辈那是真好。

　　洛阳是北宋西京。欧阳修二十来岁时，被朝廷分配到洛阳任西京留守推官。当时，钱惟演是洛阳的行政“一把手”——西京留守。他欣赏读书人，善待人才，给予欧阳修诸多照顾，对其关怀备至。

　　据洛阳学者王恺考证，北宋西京留守府设在临阛(huán)坊。钱惟演执政期间，扩建留守府，疏浚河渠，开辟牡丹园，修建临阛馆。临阛馆又名临阛驿，是一个驿站，内有双桂楼，雕梁画栋，典雅非凡，办公、居住两相宜。

　　欧阳修在《洛阳牡丹记》中写道，洛阳牡丹天下第一，洛阳人爱花，家家户户种牡丹。春日花开，城里人无论贵贱皆插花。官府派人骑着驿马，快马加鞭，把牡丹进贡到东京开封，送给皇帝欣赏。

　　钱惟演入乡随俗，深爱洛阳牡丹，不但在留守府和临阛馆广种牡丹，还悉心研究牡丹品种。

　　欧阳修在《归田录》里提到，老钱自称“平生唯好读书，坐则读经史，卧则读小说，上厕则阅小辞”，手不释卷。

　　欧阳修去双桂楼拜见他时，见其座椅后面立着一扇小屏风，上面密密麻麻写满了字。

　　老钱说，他正在研究牡丹品种，屏风上写的是九十多种牡丹名。欧阳修大开眼界，大概由此生出了编著《洛阳牡丹记》的念头。

　　公元1034年，《洛阳牡丹记》写成。此乃我国现存最早的关于牡丹的专著，欧阳修以精炼的文笔，详述了牡丹各类品种特色、得名由来、洛阳赏花风俗及牡丹栽培技术。

　　多年以后，欧阳修身在异乡山城，回忆起当年在洛阳的那段美好时光，感叹“曾是洛阳花下客，野芳虽晚不须嗟”。

　　眼下正是赏牡丹的最好时节，愿赏花人莫错过这春日好时光。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮]
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