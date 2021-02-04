洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

专场！洛阳都市圈奏响文化惠民“大合唱”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.10 18:29

　　“今天这场演出既是视觉享受，更是文化盛宴！”今日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月“文旅都市圈相约洛阳城”区域联动交流演出在周王城广场精彩呈现。

　　这场演出中，不仅有洛阳市文化馆的精彩表演，还有济源产城融合示范区、平顶山的汝州市和鲁山县、三门峡的义马市、渑池县和卢氏县选送的精彩节目，以舞蹈、合唱、快板、戏曲等多样形式，共同唱响洛阳都市圈文化惠民“大合唱”。

　　演出中，鲁山县选送的买壮图心意拳及心意刀表演，因表演者绚丽的技法收获了现场观众热烈的欢呼声。“买壮图心意拳是省级非物质文化遗产传承项目，我们非常高兴能在洛阳的舞台上展示我们鲁山县的文化，借助牡丹文化节的大舞台，期待更多人了解鲁山。”鲁山心意拳队长买志强说。

　　“汝州的小戏很有意思，听完对汝州有了新的认识。”市民陈女士对这场演出赞不绝口。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳老旧小区实行“菜单式”改造 道北...
  • 古都新生活惠民摄影展开展
  • 洛阳与法国图尔市举行友好交流视频会议
  • 100岁的朱仁保：“电影村”里的老木匠
  • 洛阳市第三届盆景插花艺术展开幕
  • 业主和物业的“恩怨”怎么破 民法典里...
  • 洛阳今天多云间阴天 气温8℃到20℃
  • 第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式精彩...
  • 三星堆考古发掘带火伊川仿古青铜器
  • 牡丹竞放满园春 姹紫嫣红迎宾朋
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    牡丹公园花开正艳 市民...
    王城公园“八束狮子”...
    老城区东北隅街道：党...
    科技化研发 规模化生产
    精彩热帖

    人间四月 最美春天

    美丽乡村

    袖珍的荷包牡丹

    山雀
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605