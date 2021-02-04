专场！洛阳都市圈奏响文化惠民“大合唱”

“今天这场演出既是视觉享受，更是文化盛宴！”今日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月“文旅都市圈相约洛阳城”区域联动交流演出在周王城广场精彩呈现。

“今天这场演出既是视觉享受，更是文化盛宴！”今日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月“文旅都市圈相约洛阳城”区域联动交流演出在周王城广场精彩呈现。

这场演出中，不仅有洛阳市文化馆的精彩表演，还有济源产城融合示范区、平顶山的汝州市和鲁山县、三门峡的义马市、渑池县和卢氏县选送的精彩节目，以舞蹈、合唱、快板、戏曲等多样形式，共同唱响洛阳都市圈文化惠民“大合唱”。

演出中，鲁山县选送的买壮图心意拳及心意刀表演，因表演者绚丽的技法收获了现场观众热烈的欢呼声。“买壮图心意拳是省级非物质文化遗产传承项目，我们非常高兴能在洛阳的舞台上展示我们鲁山县的文化，借助牡丹文化节的大舞台，期待更多人了解鲁山。”鲁山心意拳队长买志强说。

“汝州的小戏很有意思，听完对汝州有了新的认识。”市民陈女士对这场演出赞不绝口。