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“线上+线下”发力 推动党史学习教育走深走实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.10 08:50

　　线上答题、微党课、红色直播间……随着党史学习教育深入开展，我市各县区各单位充分借助新媒体传播优势，大力推广“线上+线下”学习方式，推动党史学习教育内容、形式、方法的创新，不断增强针对性和实效性，把最鲜活、最生动的党史知识提供给广大干部群众，真正让大家实现随时、随地、随身学习，推动党史学习教育走深走实。

　　“每天抽出时间在网上答题，随时随地学，方便又高效。”最近，参加“学史爱党学史爱国”党史知识100题竞答活动，成为我市党员干部群众学习党史的新途径。自我市推出该活动以来，广大党员干部群众积极作答，在学习中答题、在答题中学习。活动参与方式简单，通过“洛阳发布”“洛阳网”微信公众号或“掌上洛阳”手机客户端，点击“党史竞答”，就能答题学习。系统每次随机抽选10道题目，参与者可以很好利用碎片时间。此外，参与者答题后第一时间就能知晓自己的答案正确与否，答错的题目系统还会给出正确答案，便于学习记忆。这种学习方式广受好评。

　　在刚刚过去的清明假期里，我市各级各部门通过线上线下相结合的方式，开展“缅怀英烈传承精神诵读经典”系列主题实践活动，用活红色资源，搞活教育形式，切实增强党史学习教育的吸引力、感染力。孟津组织开展“网上祭英烈”活动，倡树文明祭扫新风，让广大党员群众在沉浸式体验中与革命先烈的英雄事迹产生深度共鸣；西工区把青少年党史学习教育摆在重要位置，组织中小学以班会、队会等形式开展“童心向党”主题活动，组织观看短视频《共产党从这里出发》，共同追忆革命先烈、分享红色故事。

　　连日来，老城区依托河南省干部网络学院、共产党员网、“学习强国”等线上平台，以文字、图片等形式，打造线上党史课堂，让党员干部群众随时随地有效学习。该区还依托“精彩老城”“老城组工”等微信公众号及各单位微信工作群，搭建“指尖”课堂，为党史学习教育配优“营养餐”，让党史学习教育持续升温，扎实推进党史学习教育走深走实。

　　7日，新安县教体局创建办科员王璐璐在手机上打开“云上新安”客户端，点击观看4月2日录制的《新时代宣讲师党史教育文明实践进基层》视频。“现在利用客户端的回看功能，保证不错过一堂党史学习课。”王璐璐说。

　　该县文明实践中心依托“云上新安”客户端平台，将党史宣讲进行现场直播并回放，让基层群众随时随地学习党史，实现党史学习教育线上线下联动、新时代文明实践中心(所、站)三级贯通。该县依托线上平台，打造“互联网+学习”新模式，打造融媒体线上理论课堂，大力营造党史学习教育的浓厚氛围。

　　高新区应急管理局党支部精心组织专题学习，开展形式多样的党史学习教育。该局在党支部内形成党史学习机制，每周都要学习一篇党史理论学习必修课、观看一部党史学习视频。“视频内容更加生动直观，可以随时随地学习，进一步提升了全体党员党史学习教育效果，使全体党员深刻感受百年艰辛历程、百年辉煌成就，更好地传承红色血脉。”该局相关负责人介绍。

　　为推进党史学习教育走深走实，涧西区华源社区针对因身体不适、外出务工等原因无法参加社区线下集中学习的老党员、流动党员等，创新推出红色直播间，通过线上学习，确保所有党员“不缺课”“不掉队”。华源社区还将面对基层群众，推出更多线上优质学习内容，增强党史学习教育感染力和吸引力。（记者 郭飞飞 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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