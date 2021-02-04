洛阳都市圈研学实践教育发展联盟成立

8日，洛阳都市圈中小学生研学实践教育发展论坛在二里头夏都遗址博物馆举办。参加论坛的洛阳、焦作、平顶山、三门峡、济源等地教育主管部门负责人共同签订框架协议，成立洛阳都市圈研学实践教育发展联盟(以下简称联盟)，从课程开发、师资队伍建设、创建实践基地等方面入手，协力推进洛阳都市圈研学实践教育高质量发展。

8日，洛阳都市圈中小学生研学实践教育发展论坛在二里头夏都遗址博物馆举办。参加论坛的洛阳、焦作、平顶山、三门峡、济源等地教育主管部门负责人共同签订框架协议，成立洛阳都市圈研学实践教育发展联盟(以下简称联盟)，从课程开发、师资队伍建设、创建实践基地等方面入手，协力推进洛阳都市圈研学实践教育高质量发展。

建立合作机制。据了解，联盟成立后将建立相应合作机制，统一研学空间布局、工作管理、基地建设、线路规划、人才培训、课程开发、效果评价、安全保障等相关技术标准，形成规范化、科学化、制度化的洛阳都市圈研学实践教育质量标准体系，开拓发展新路径，形成协调共建的新局面，确保区域内研学实践教育工作持久健康发展。

推进课程开发。依托洛阳都市圈丰富密集的高校、专家学者和中小学教师等优质智力资源，集中选聘联盟研学专家及研究员，组成“研学智库”，通过专业性的政策指导、课程分析、现状调查等方式，深度发掘、解读洛阳都市圈研学问题的热点、焦点，为研学实践教育活动的开展提供指导，为研学管理、课程开发、线路规划、服务保障等工作提质增效提供专业性支持。

加强师资队伍建设。积极联合洛阳都市圈社会公益组织、非营利性服务机构，吸纳有资质的社会师资力量进入，培养一批标准化、规范化和职业化的研学实践教育管理和导师队伍，不断提高研学从业人员素质，为研学实践教育工作的开展提供人才保障和智力支持，打造一支跨城市共享的优秀研学师资团队。

创建实践基地。联盟将统筹整合洛阳都市圈各地现有资源条件，联合建设推广一批具有示范代表作用的研学实践基地和实验校，从培育到认定给予专业指导反馈，全面实现基地互认共建，定期举办经验交流会，助力基地、实验校研学质量、服务水平全面、快速提升，为洛阳都市圈中小学生研学实践教育规范化发展提供基础保障。此外，将建立研学活动服务白名单制度，将符合条件的优质研学基地和承办服务机构列入研学实践教育服务白名单，支持其跨城市入校对接研学活动。

推出精品线路。依托洛阳都市圈丰厚的研学资源，讲好“一河两山”故事，开发一批集红色革命、历史文化、科技创新、生态环保、地理地貌等为主的研学实践教育精品课程，结合学科教育和课程特点，优化组合研学实践教育线路，推出百条各具特色的研学实践教育精品线路，为联盟区域内的中小学生提供优质研学课程和精品线路。

优化管理水平。搭建洛阳都市圈智慧研学公共平台，为各地教育部门提供研学实践教育分层级、分区域、全过程的信息化有效管理工具，实现研学的线上与线下相结合、管理和服务环节无缝对接、城市与城市间动态和数据实时共享，为联盟工作决策提供大数据分析支持，为都市圈中小学生提供更多优惠服务。

统筹部门协作。联合推进洛阳都市圈研学实践教育与区域内各城市工业、农业、文化、体育等产业和行业的融合发展，充分释放发挥研学实践教育作为热点行业对推动区域内各城市城乡经济社会协同发展的辐射效应，将洛阳都市圈研学实践教育做成河南省的形象典范品牌，将联盟成功经验推广到全国各地。（洛报融媒记者 孟山 文/图）